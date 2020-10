Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mithilfe der neuen Plattform werden unter anderem Bestell-, Liefer- undRechnungsprozesse, die in den Krankenhäusen bislang sehr unterschiedlichgehandhabt wurden, vereinheitlicht und zugleich deutlich verbessert. Darüberhinaus ermöglicht die Software in Echtzeit operative und strategischeEntscheidungen zu treffen sowie neue Geschäftsmodelle entlang derWertschöpfungskette zu unterstützen. Was zunächst nach nicht mehr als neuerSoftware klingt, dient der Klinikgruppe als technisch hoch leistungsfähigesbetriebswirtschaftliches "Gehirn", von dem aus weitere Digitalisierungsprojektemöglich werden."Wir haben in den letzten Jahren gezielt in den Bereich digitalerPatientenangebote investiert. Nun bringen wir auch unsere internen Finanz- undManagementprozesse in die digitale Gegenwart", sagt Kai Hankeln, CEO derAsklepios Gruppe. "Unser primäres Ziel der Digitalisierung von Prozessen lautet:Wir wollen Mitarbeiter entlasten und in kritischen Bereichen wie Beschaffung,Logistik und Versorgung so schnell und intelligent agieren, wie es dieTechnologie zulässt. Unser neues System bringt uns hierbei auf ein neues Level",so Hankeln.Durch das 18-monatige Transformationsprojekt wurden heterogene Strukturenbeseitigt und Standardprozesse festgelegt, die für mehr Transparenz undübersichtlichere Verantwortlichkeiten sorgen. Ein Modell, von dem nicht nur dieAsklepios Mitarbeiter, sondern auch Hersteller, Lieferanten und Partnerprofitieren - Bedarfsplanung und Disposition geschehen in Echtzeit, Bestände anMedikamenten und Schutzausrüstung können sehr viel schneller aufgestockt werden.