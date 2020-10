---------------------------------------------------------------------------

Bio-Gate steigert Umsatz und verbessert Ergebnis im ersten Halbjahr 2020

- Umsatz steigt im Halbjahr um 69 Prozent auf 2,43 Mio. Euro (Vorjahr: 1,44 Mio. Euro)



- Konzernergebnis bei -0,28 Mio. Euro (Vorjahr: -0,70 Mio. Euro)

- Im Vorjahr akquiriertes Neugeschäft belebt Umsatz spürbar

- Prognose für 2020 bestätigt



Nürnberg, 6. Oktober 2020 - Die Bio-Gate AG (ISIN DE000BGAG981), einer der weltweit führenden Anbieter von innovativen Technologien und individuellen Lösungen für Gesundheit und Hygiene, hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Umsatz um über 69 Prozent auf gut 2,43 Mio. Euro (Vorjahr: 1,44 Mio. Euro) gesteigert. Das Konzernergebnis nach Fremdanteilen verbesserte sich im Zuge der insgesamt gestiegenen Nachfrage spürbar auf -0,28 Mio. Euro (Vorjahr: -0,70 Mio. Euro).

Neben dem stabilen Bestandsgeschäft begünstigten maßgeblich die im Vorjahr abgeschlossenen Neuverträge die positive Umsatzentwicklung. Dabei handelte es sich um neue Aufträge für Veterinärpflegeprodukte und Tierimplantate. Zudem erhöhte ein Großkunde sein Bestellvolumen an antibakteriellen Additiven wieder deutlich. In der Bilanz stieg das Eigenkapital durch den Mittelzufluss aus einer Barkapitalerhöhung vom Mai 2020 auf 1,89 Mio. Euro (31.12.2019: 1,69 Mio. Euro). Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 0,66 Mio. Euro (Vorjahr: 0,46 Mio. Euro).



Ungeachtet der erfreulichen Geschäftsentwicklung stellten die Belastungen durch Covid-19 im ersten Halbjahr 2020 eine Herausforderung dar. Durch die frühzeitige und umsichtige Vorbereitung der Organisation auf die außergewöhnliche Situation gelang es, die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregeln schnell und wirksam umzusetzen sowie die gesamte Produktion und alle Labortätigkeiten an den Bio-Gate-Standorten aufrecht zu erhalten.

Gestiegenes Bewusstsein für antivirale und antimikrobielle Produkte Das in der Bevölkerung sowie bei den privaten und öffentlichen Unternehmen gestiegene Bewusstsein für antimikrobielle und antivirale Lösungen erhöhte die grundsätzliche Nachfrage nach den Produkten der Bio-Gate. Bereits in der ersten Aprilhälfte wurde außerdem in Screening-Tests nachgewiesen, dass MicroSilver BGTM und auf MicroSilver BGTM basierende Produkte gegen behüllte Viren - dazu gehört unter anderem das aktuelle Coronavirus (SARS-CoV2) - wirksam sind. Erste Produkte aus der antiviralen Angebotspalette sind Hand-Sanitizer, Handgele, Shampoos sowie Textil- und Oberflächensprays.