TOKIO (dpa-AFX) - Die vier indo-pazifischen Demokratien Japan, USA, Australien und Indien wollen mit Blick auf das wachsende Machtstreben Chinas in der Region enger zusammenarbeiten. Der neue japanische Ministerpräsident Yoshihide Suga verständigte sich am Dienstag bei einem Treffen mit den Außenministern der drei Partnerländer in Tokio darauf, sich gemeinsam verstärkt für einen freien und offenen Indo-Pazifik einzusetzen. Die internationale Gemeinschaft stehe vor vielfachen Herausforderungen wie der Corona-Pandemie. Daher sei jetzt die richtige Zeit, die Koordination mit so vielen Staaten wie möglich, die die gleiche Vision hätten, zu vertiefen, sagte Suga.

Suga hatte kürzlich die Nachfolge von Shinzo Abe angetreten, dessen Sicherheits- und Außenpolitik er fortsetzen will. Der rechtskonservative Abe war eine treibende Kraft hinter einer Initiative für einen freien und offenen Indo-Pazifik, mit der Japan, die USA, Australien und Indien dem wachsenden Machtstreben Chinas in der Region entgegentreten wollen. Abes Nachfolger Suga sprach von einer "Vision für Frieden und Wohlstand" in der Region. Nach dem Treffen mit Japans neuem Regierungschef kamen die Außenminister der vier Partnerstaaten zu einem Treffen zusammen.