Technologie steckt in vielen Bereichen noch in den Kinderschuhen

Tesla zum Beispiel legte im August um „elektrisierende“ 75% zu und seine Marktkapitalisierung näherte sich der gesamten Marktkapitalisierung aller börsennotierten Automobilhersteller zusammen. Auch einige Börsengänge im Softwarebereich sind jüngst ‚durch die Decke geschossen‘. Insgesamt hält Alexander Roose Vergleiche mit der Technologieblase von 2000 jedoch für unangemessen. Im Hinblick auf die Bewertung verweist er auf die starke zugrundeliegende Gewinndynamik des Technologiesektors (IT und Kommunikationsdienste) sowie auf eine durchschnittliche Free-Cashflow-Rendite von 3,5%, was in etwa dem Marktdurchschnitt entspricht.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung eines Endverbrauchermarktes, auf dem die Digitalisierung noch in den Kinderschuhen steckt, das Bauwesen. Das Entwerfen, Planen und Bauen eines Bürogebäudes unter Beteiligung verschiedener Parteien (Architekt, Auftragnehmer, Subunternehmer) erfolgt nach wie vor mithilfe von Bleistift und Papier. Hierdurch kommt es zu bedeutenden Verzögerungen, Kostenüberschreitungen und Verschwendungen. Mithilfe einer ‚Building-Information-Management-Software‘ zum Beispiel sind alle beteiligten Parteien digital vernetzt, was eine 3D-Digitalisierung des gesamten Zyklus vom Entwurf bis zum Bau des Büros ermöglicht. Die unmittelbaren Kosteneinsparungen (etwa 25%) sind erheblich, insbesondere bei komplexen Bauprojekten. Es lassen sich jedoch auch indirekte Kosteneinsparungen (pünktlicher Projektabschluss, weniger Ausschuss) oder andere Vorteile (beispielsweise höhere Energieeffizienz des Bürogebäudes) erzielen. Im britischen Bauwesen ist die Marktdurchdringung in Europa am größten (25%), aber in einigen Schwellenländern wie Brasilien oder China liegt sie nur bei 2 bis 3%. Dieses Beispiel bestätigt nicht nur, dass es für die Verbreitung von Technologie noch viel Spielraum nach oben gibt, sondern verdeutlicht auch die deflationären Kräfte, die von eben dieser Verbreitung freigesetzt werden. Man denke auch an andere Technologieanwendungen, die erhebliche Kosteneffizienz bewirken, wie etwa Präzisionslandwirtschaft, maschinelles Lernen und Sehen usw.