Janus Henderson Multi Asset Chef: Auswirkungen von Trumps Corona-Erkrankung auf die Märkte

In einer ersten Reaktion auf die Ankündigung vom Freitag stießen die Finanzmärkte risikoreiche Anlagen ab. Wenig später erholte sich die Stimmung an der US-Börse wieder. Der positive Trend setzte sich kurz darauf im asiatischen und europäischen Raum fort. Während einige Marktkommentatoren die sich erholende Investorenstimmung als Ausdruck eines gestiegenen Optimismus bezüglich des Gesundheitszustandes des Präsidenten interpretieren, denken wir, dass die Investoren bei den Wahlen im November zunehmend einen demokratischen Wahlsieg einpreisen. Obwohl es sich nur um einen Tag handelte, deutet die scharfe Rotation des US-Aktienmarktes von Growth- in Value-Werte am Freitag auf einen klaren Sieg der Demokraten hin.

Auch die Umfragen und Wettmärkte deuten auf einen Wahlsieg der Demokraten hin. Vor der im Fernsehen übertragenen Präsidentschaftsdebatte in der vergangenen Woche lag Donald Trump in den Umfragen 7-8 Punkte hinter Joe Biden und in den meisten wichtigen Swing States im Rückstand. Drei landesweite Umfragen seit der Fernsehdebatte sehen Biden mit 14 %, 10 % und 7 % vorn. Die Tatsache, dass Donald Trump aufgrund seiner Erkrankung wahrscheinlich für ein paar Wochen nicht am Wahlkampf teilnehmen kann, verheißt nichts Gutes für die Chancen seines Teams, seine Wählerschaft zu vergrößern.

Die Wettmärkte gehen unverändert von einer 80-90%igen Wahrscheinlichkeit aus, dass die Demokraten die Kontrolle über das Repräsentantenhaus behalten werden. Die Vorhersagen hinsichtlich des Senats waren da schon schwankender. So lagen die Chancen für einen von Demokraten kontrollierten Senat vor einem Monat noch bei 50:50, während aktuell die Wahrscheinlichkeit von 2/3 zu 1/3 zugunsten der Demokraten liegt. Wenn die Umfragen und die Wettmärkte für bare Münze genommen werden können, wird Joe Biden seine Partei im November zu einem klaren Sieg führen.