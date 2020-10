Routemaster Capital unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb einer 49 %-Beteiligung an DeFi Holdings Inc., einem Veranlagungsspezialisten im dezentralen Finanzmarkt

Toronto, Ontario, 6. Oktober 2020 – Routemaster Capital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Routemaster“) (TSX: RM) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine verbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent/„LOI“) zum Erwerb einer Aktienbeteiligung von 49 % an der Firma DeFi Holdings Inc. (die „Übernahme“) unterzeichnet hat.

Die LOI sieht vor, dass Routemaster und DeFi Holdings unverzüglich in Verhandlungen treten und eine finale Vereinbarung (die „finale Vereinbarung“) abschließen, wobei auch alle anderen, für eine Formalisierung und Umsetzung der Übernahmebedingungen laut LOI erforderlichen Dokumente beizubringen sind.

Als Gegenleistung für die Übernahme wird Routemaster bei Abschluss 20.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem vorab festgelegten Preis von 0,055 Dollar pro Aktie an die Aktionäre von Defi Holdings übergeben und erhält im Gegenzug 49 % der Stammaktien aus dem Aktienkapital von Defi Holdings. Weitere Informationen in Zusammenhang mit der Übernahme wird das Unternehmen in den nachfolgenden Pressemeldungen bekannt geben.

Der Abschluss der Übernahmetransaktion hängt vom Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen ab. Dazu zählen ohne Einschränkung die Aushandlung und Ausführung einer finalen Vereinbarung, die Zustimmung der Aktionäre und Vorstände des Unternehmens und von DeFi Holdings, soweit erforderlich, der Abschluss einer Due-Diligence-Prüfung und die Erfüllung aller in der finalen Vereinbarung festzulegenden Bedingungen (sofern nicht schriftlich darauf verzichtet wird).

DeFi Holdings ist ein Unternehmen, dessen Geschäftsschwerpunkt auf der Veranlagung, der Inkubation und der Verwaltung von Trading-Technologien in Zusammenhang mit dem wachstumsstarken dezentralen Finanzmarkt liegt. „Decentralized Finance“ könnte als „nächste Welle der Finanzinnovation“ in der Blockchain betrachtet werden. Dieser Begriff umfasst digitale Vermögenswerte, sogenannte „Smart Contracts“ im Finanzwesen, Protokolle und dezentrale Anwendungen (DApps), die in Ethereum und anderen Blockchains zum Einsatz kommen. Einfach ausgedrückt, handelt es sich dabei um eine in die Blockchain integrierte Finanzsoftware. Das zentrale Verkaufsargument von „Decentralized Finance“ besteht darin, dass Vermittler, die im herkömmlichen Finanzwesen im Rahmen von Finanztransaktionen zwischen zwei Vertragsparteien eine Art „Vertrauensposition“ einnehmen (z.B. Banken und Broker), aus solchen Transaktionen ausgeklammert werden. Dank der dezentralen Finanzsoftware können Anwender ohne Einbindung von Vermittlern direkt in das Netzwerk einsteigen.