GoldMining nimmt Handel an der NYSE American auf

Vancouver, British-Columbia - 6. Oktober 2020 - GoldMining Inc. (das "Unternehmen" oder "GoldMining") (TSX: GOLD; NYSE amerikanisch: GLDG - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/goldmining-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien (die "Stammaktien") im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 1. Oktober 2020 heute den Handel an der NYSE American unter dem Symbol "GLDG" im Rahmen der Marktöffnung aufnehmen werden.