Unsicherheit hemmt Unternehmensaktivitäten, keine One-Size-Fits-All-Lösung für Remote Working - Neun-Monats-Vermietungsumsatz in den Big 7 unter 2 Mio. Quadratmeter

Frankfurt (ots) - Da bedarf es erst einer handfesten Wirtschaftskrise, um dasThema Büro, Arbeitswelten und die Rolle von Immobilien salon- undgesellschaftsfähig zu machen. Kein Tag vergeht ohne neue Diskussionen rund umHome-Office, Remote Working oder künftige Arbeitskonzepte. Und die möglichenKonsequenzen auf Unternehmen, Kultur, Infrastruktur, Städte,Mitarbeiter-Zufriedenheit oder Mobilität werden nicht nur in den Personal- undFinanzabteilungen der großen Corporates diskutiert. Auch beiWirtschaftsforschern werden Szenarien erarbeitet, welche Auswirkungen dieserWandel auf Wirtschaft und Arbeitsmarkt entfalten könnte. Im Moment noch sehrviel im Konjunktiv. Der Nebel hat sich hier längst noch nicht gelichtet undwieder steigende Fallzahlen und ein daraus folgendes kurzfristiges ad hoc-Krisenmanagement können solch langfristigen Trends und Überlegungen auch sehrschnell wieder verdrängen."Dennoch scheinen sich Wirtschaftsauguren, Personaler und Arbeitsforscher ineinem einig: das flexible Arbeiten wird bleiben, sich festsetzen und damitfester Bestandteil der Unternehmenskulturen", meint Helge Scheunemann , Head ofResearch JLL Germany. Scheunemann weiter: "Die Betonung muss dabei auf'flexibel' liegen und darf nicht mit Home- Office, schon gar nicht im Sinneeiner Null-Tage-pro-Woche-Anwesenheit im Büro gleichgesetzt werden. Das Arbeitenvon zu Hause aus mag ein Aspekt der Flexibilität sein, hierzu gehören aber auchandere Arbeitsorte wie z.B. Co-Working, umgebaute Hotellobbys oder das Café umdie Ecke. Längerfristig können in einem solchen Multi-Location-Szenario auch vonUnternehmen angemietete Flächen in den Randbereichen der Städte sein. Und damitwerden zwei weitere wesentliche Aspekte sehr deutlich: 1. Es wird keineOne-Size-Fits-All-Lösung für alle Unternehmen geben und 2. Remote Working mussnicht zwangsläufig mit weniger Büroflächenbedarf einhergehen."In der kurzfristigen Sicht geht es allerdings für die meisten Unternehmen darum,ihren Geschäftsbetrieb gut durch die Wirtschaftskrise zu manövrieren. Für dieNachfrage nach gewerblich genutzten Immobilien ist dabei entscheidend, wie sichder vorhandene und benötigte Beschäftigtenbestand darstellt. Wenn man denjüngsten Konjunkturdaten und auch dem ifo-Geschäftsklimaindex Glauben schenkt,könnte der ökonomische Einbruch doch etwas milder ablaufen als zu Beginn derPandemie befürchtet. In der September-Befragung des ifo-Instituts beurteilen dieUnternehmen ihre aktuelle Situation abermals positiver als im Vormonat. Zudemerwarten sie eine weitere Erholung ihrer Geschäfte. "Kurzum: Die deutscheWirtschaft scheint sich trotz steigender Infektionszahlen zu stabilisieren",