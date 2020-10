Wohn-Investmentmarkt zeigt sich robust

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Frankfurt/Main (ots) - Mit einem Investitionsvolumen in größerenWohnungsbeständen (ab 30 Wohneinheiten) von gut 16,6 Mrd. EUR hat der Markt umknapp 23 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum zugelegt und konnte sogar daszweitbeste je registrierte Ergebnis erreichen. Dies ergibt die Analyse von BNPParibas Real Estate."Was bereits zu Beginn der Corona-Pandemie vielfach verlautbart wurde, hat sichbis zum Ende des dritten Quartals weitestgehend bestätigt: DerWohn-Investmentmarkt zeigt sich im Vergleich zu anderen Assetklassenausgesprochen krisenresistent. Zwar wurde das starke Gesamtresultat durch dieÜbernahme der Adler Real Estate durch Ado Properties im ersten Quartalbegünstigt, auf welche etwas mehr als ein Drittel des Umsatzes entfällt, jedochist die hohe Bedeutung von Großabschlüssen keine Besonderheit des aktuellenJahres. Auch das Rekordergebnis aus dem Jahr 2015 wurde beispielsweise nur durchden Gagfah-Deal ermöglicht", erläutert Christoph Meszelinsky, Geschäftsführerder BNP Paribas Real Estate GmbH und Co-Head Residential Investment. Bricht mandas Umsatzvolumen auf die einzelnen Quartale herunter, so zeigt sich, dass seitBeginn der Corona-Krise zwar keine rekordverdächtigen Umsätze registriertwurden, mit gut 3,3 Mrd. EUR in Q2 bzw. 4 Mrd. EUR in Q3 aber im langjährigenVergleich jeweils deutlich überdurchschnittliche Werte zu Buche stehen.Ältere Bestandsobjekte mit RekordAufgrund der Adler-Übernahme ist es wenig überraschend, dass dieBestandsportfolios mit knapp 61 % die Verteilung des Umsatzes nach Assetklassendominieren. An zweiter Stelle folgen Projektentwicklungen, welche mit etwa 15 %etwas weniger als noch in den Jahren zuvor zum Ergebnis beitragen, was in ersterLinie einem nicht ausreichenden Angebot geschuldet ist. Ein ebenfalls imlangjährigen Vergleich leicht unterdurchschnittliches Ergebnis erzielen mit 12 %die älteren Bestandsobjekte (Block Sales an einem Standort). Übersetzt man ihrenprozentualen Wert jedoch in absolute Zahlen, so entspricht dies allerdings einemVolumen von fast 2 Mrd. EUR.Die Großabschlüsse oberhalb der Marke von 100 Mio. EUR dominieren mit anteiligmehr als zwei Dritteln das Investmentvolumen. Hierzu trägt zwar maßgeblich diegenannte Übernahme bei, allerdings ist mit mehr als 20 Abschlüssen auchinsgesamt ein reges Marktgeschehen in diesem Segment zu beobachten. Aber auch inden kleinen Segmenten ist eine verstärkte Aktivität zu verzeichnen, was alsweiteres Indiz für die Krisenresistenz der Wohn-Investmentmärkte zu werten ist.So entfallen gut 2,2 Mrd. EUR auf Abschlüsse bis maximal 25. Mio. EUR; ein Wert,