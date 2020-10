S&P500 - Durchbruch über 3.400 Punkte?

Wie bereits am Vortag erwähnt, warnt aber der jüngste CoT-Report vom 29. September der am Freitagabend veröffentlicht wurde. Daraus geht hervor, dass die Commercials, also die US-Profis, ihre Short-Positionen auf den S&P500 im Wochenvergleich weiter ausgebaut haben und eher von weiter fallenden Kursen im S&P500 ausgehen. Die Kleinanleger, die in der Regel falsch liegen, haben ihre Short-Positionen im Vergleich zur Vorwoche hingegen deutlich abgebaut und auf der Long-Seite zugekauft und sind netto nur noch knapp short aufgestellt.

Das noch offene Gap bei 3.306 Punkten könnte den S&P500 ebenfalls wieder nach unten ziehen. Solange sich der S&P500 aber weiter über dem 50er-EMA halten kann, der aktuell im Bereich von 3.350 Punkten verläuft, muss mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen.

Erst mit einem Durchbruch unter den 50er-EMA würde sich die Lage für den US-Index weiter eintrüben. Rutscht der Index unter 3.350 Punkte, würde ein Schwächesignal generiert werden und wohl ein weiterer Kursrutsch bis zur Marke von 3.300 Punkten bevorstehen.

Trading-Strategie:

1. Short-Position bei 3.340 bis 3.360 Punkten eröffnet. Stopp bei 3.410 Punkten. Kursziel 3.100 Punkte.

S&P-500-Index (Tageschart in Punkten): Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Strategie für steigende Kurse WKN: DFL8LB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,78 - 2,79 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.070,00 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.070,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.410,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 10,40 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DFS3EK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,76 - 3,77 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 3.840,00 Punkte Basiswert: S&P500 KO-Schwelle: 3.840,00 Punkte akt. Kurs Basiswert: 3.410,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 3.100,00 Punkte Hebel: 7,70 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG: