Ukrainischer Präsident Selenskyj in Brüssel - Debatte auch um Belarus

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Spitze will mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj beim Gipfel an diesem Dienstag auch über den Konflikt in Belarus und die militärische Eskalation im Südkaukasus sprechen. Neben dem Fortschritt des Annäherungsprozesses zwischen Kiew und der Europäischen Union sei die Sicherheitslage in Osteuropa ein Thema des Treffens, erklärten EU-Diplomaten vorab: "Wir werden mit Herrn Selenskyj über die Situation diskutieren." Der Staatschef der Ukraine wurde am späten Nachmittag in Brüssel erwartet, EU-Ratschef Charles Michel und der Außenbeauftragte Josep Borrell wollten ihn empfangen. EU-Chefdiplomat Borrell vertritt dabei Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die sich in eine Corona-Quarantäne begeben musste.

Die Proteste gegen den belarussischen Langzeit-Präsidenten Alexander Lukaschenko halten nach dem Vorwurf massiver Wahlfälschungen an. Die EU akzeptiert das Ergebnis der Abstimmung am 9. August nicht. Sie will eine dauerhaft instabile Lage wie im Nachbarland Ukraine nach den dortigen prowestlichen Demonstrationen 2014 vermeiden, aber auch eine mögliche neue Konfrontation mit Russland verhindern. Die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja wurde am Dienstag bei Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin erwartet.