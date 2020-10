KASSEL/DRESDEN (dpa-AFX) - Ein tödlicher Autounfall ist nicht gesetzlich versichert, wenn es Zweifel am Fahrziel des Opfers gibt. Das entschied das Bundessozialgericht in Kassel am Dienstag und wies die Revision einer Witwe aus Sachsen zurück. Ihr Mann hatte 2014 unter rätselhaften Umständen seinen Arbeitsplatz verlassen. Es sei nicht mehr feststellbar, ob der Gestorbene am Unfalltag nach Hause oder an einen dritten Ort habe fahren wollen, sagte der Vorsitzende Richter. Es handele sich damit nicht um einen sogenannten Wegeunfall, der Frau und ihrem Kind stehen keine Hinterbliebenenleistungen wie Witwen-, Waisenrente und Sterbegeld zu. (AZ B 2 U 9/19 R)

Arbeitnehmer sind auf dem Weg zum Job sowie auf dem Rückweg nach Hause gesetzlich unfallversichert. Doch die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie hatte Zahlungen abgelehnt. Die Klägerin, eine junge Mutter, klagte dagegen. Sie bekam in erster Instanz Recht, verlor dann aber vor dem Landessozialgericht Sachsen.