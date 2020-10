Supima Design Lab 2020 Digital Event Invitation (Photo: Business Wire)

Jedes Design wurde exklusiv für das Supima Design Lab entworfen und zeigt die unendlichen Möglichkeiten von Stoffen aus Supima-Baumwolle. Ausgehend von seinem Engagement für Design, nachhaltige Innovation und überlegene Qualität beweist Supima bei seinen laufenden Programmen unermüdlichen Einsatz, wodurch Designern trotz der aktuellen Herausforderungen im Zusammenhang mit Covid-19 Plattformen geboten werden, um sich auszudrücken.

Die diesjährige Digital-Runway-Show präsentiert exklusive Designs „Made with Supima“ von:

Der Siegerin und den Finalisten des 13. jährlich stattfindenden Wettbewerbs Supima Design Competition

Amanda Forastieri, Drexel University – Diesjährige Siegerin

Sakura Mizutani, Fashion Institute of Design & Merchandising

Jenny Feng, Fashion Institute of Technology

Jennie Nguyen, Kent State University

Terrence Zhou, Parsons School of Design

Kyra Buenviaje, Rhode Island School of Design

Den Finalisten des 35. Internationalen Festivals für Mode, Fotografie und Mode-Accessoires in Hyères

Katarzyna Agnieszka (Frankreich) Andrea Grossi (Italien)

Aline Boubert (Frankreich) Marvin M’Toumo (Frankreich)

Xavier Brisoux (Frankreich) Maximilian Rittler (Belgien)

Emma Bruschi (Frankreich) Céline Shen (Frankreich)

Timour Desdemoustier (Belgien) Tom van der Borght (Belgien)

Den ausgewählten führenden Designern

Thierry Colson

Lutz Huelle

Dice Kayek

Jean Paul Knott

On Aura Tout Vu

Als besondere Ergänzung zum diesjährigen Supima Design Lab wird es einen runden Tisch geben, der von Benjamin Simmenauer, ständiger Professor am Institut Français de la Mode, Modeexperte und Markenstratege, moderiert wird. Der runde Tisch setzt sich aus einer ausgewählten Gruppe an Branchenführern zusammen, die eine eingehende Diskussion zum Thema „Supima Design Lab - From the Fields to the Runway“ führen werden. Zu den diesjährigen Podiumsteilnehmern gehören:

Jean-Pierre Blanc, Gründer, Internationales Festival für Mode, Fotografie und Mode-Accessoires in Hyères

Godfrey Deeny, Internationaler Chefredakteur, FashionNetwork

Marc Lewkowitz, President & CEO, Supima

Buxton Midyette, VP Marketing & Promotions, Supima

„Wir fühlen uns wirklich geehrt, weiterhin mit unseren Finalisten der SDC Partner School, der Auswahl vom Festival de Hyères und unserer Gruppe führender Designer zusammenzuarbeiten. Während der Pandemie wussten wir, dass es wichtiger denn je war, beweglich zu bleiben und das Supima Design Lab in ein virtuelles Format zu überführen, um diese aufstrebenden Designer dabei zu unterstützen, in der Modebranche erfolgreich zu sein.“

Buxton Midyette, VP Marketing & Promotions, Supima

Über Supima:

Supima ist die Premium-Baumwolle Amerikas. Die 1954 gegründete Marke Supima, die Abkürzung für „Superior Pima“, bezeichnet eine erstklassige Sorte an Pima-Baumwolle, die nur im Westen und Südwesten der USA nachhaltig angebaut wird. Sie wird weltweit von Designern und anspruchsvollen Verbrauchern geschätzt, die ihre elastische Stärke, Farbbeständigkeit und luxuriösen superweichen Beschaffenheit zu schätzen wissen.

