MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Anwälte von Ex-Audi-Chef Rupert Stadler wollen den Diesel-Strafprozess aufspalten. Am Dienstag forderten sie, die Hauptverhandlung gegen ihren Mandaten auszusetzen und das Verfahren von denjenigen gegen die drei anderen Beschuldigten abzutrennen. Dabei übte Verteidiger Thilo Pfordte massive Kritik an der Staatsanwaltschaft. Deren bisherige Verfahrensführung sei "grob unfair", sagte er. Die ganze Anklage befinde sich in "Schieflage".

Stadler ist zusammen mit drei weiteren ehemaligen Mitarbeitern der VW-Tochter Audi wegen des Diesel-Skandals angeklagt. Ihm wird allerdings weniger vorgeworfen als den anderen dreien: Bei ihm geht es vor allem darum, dass er nicht verhindert hat, dass die manipulierten Autos ab Herbst 2015 weiter verkauft wurden.