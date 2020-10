BERLIN (dpa-AFX) - 54 Jahre nach der Eröffnung des Redaktionshochhauses von Axel Springer in Berlin hat der Medienkonzern dort einen weiteren riesigen Neubau in Betrieb genommen. Der niederländische Stararchitekt Rem Koolhaas konzipierte das markante Gebäude, das rund 3500 Mitarbeitern von Redaktionen und Internet-Portalen des Unternehmens Platz bietet. Das Konzerngelände liegt in einem Bereich, wo einst die Mauer verlief. Der Verlagsgründer setzte damals auch ein Zeichen für seine Hoffnung auf eine Wiedervereinigung.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei der Neubau-Eröffnung am Dienstag vor 70 geladenen Gästen unter anderem aus Politik, Wirtschaft und Medien, dass das Haus ein Symbol sein wolle. "Symbol für den radikalen Umbau eines Verlages in ein Medienunternehmen, eine Antwort auf die Anforderungen und die Herausforderungen der Digitalisierung."