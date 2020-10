Vertrauen in die Wissenschaft wächst im Pandemie-Jahr / Globale Studie "3M State of Science Index" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neuss (ots) - COVID-19 hat den Menschen weltweit vor Augen geführt, wie wichtigWissenschaft für ihr tägliches Leben ist. Das Vertrauen in Wissenschaft undWissenschaftler ist im Pandemie-Jahr auf neue Höchstwerte gestiegen. Zu diesemErgebnis kommt der globale "3M State of Science Index" (SOSI), den dasMultitechnologieunternehmen seit 2018 jährlich veröffentlicht. Aufgrund deraktuellen Ereignisse fand die Studie erstmals in zwei Etappen statt: im Herbst2019 sowie mit einer erneuten Befragung im Sommer 2020. Auch in Deutschland istder Stellenwert von Wissenschaft in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen.Gleichzeitig werden Defizite in Schule und Bildung deutlich.Der seit Jahren spürbare Trend, der Wissenschaft zunehmend skeptischgegenüberzustehen, hat sich in diesem Jahr umgekehrt: Nachdem dieWissenschaftsskepsis vor der Pandemie weltweit auf 35% gestiegen war, ist diesemit aktuell 28% erstmals wieder deutlich zurückgegangen. Gleichzeitig hat dasgenerelle Vertrauen in die Wissenschaft mit 89% zugenommen - der höchste Wertseit Beginn der Studie. Mehr als die Hälfte betont, dass Wissenschaft für ihrtägliches Leben sehr wichtig ist - mit 10 Prozentpunkten ein deutlicher Anstieggegenüber der Pre-Pandemie Befragung. "Da die Menschen mit der herausfordernstenGesundheitskrise ihres Lebens konfrontiert sind, ist die Wissenschaft für dieMenschen auf der ganzen Welt relevanter, vertrauenswürdiger und wichtigergeworden", sagt Mike Roman, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officervon 3M. "Der State of Science Index zeigt, dass die Menschen erwarten, dass dieWissenschaft das Leben besser macht."Weltweit bleiben nachhaltige Lösungen entscheidendDie Mehrheit der Menschen erhofft sich nachhaltige Lösungen für dieHerausforderungen unserer Zeit. Die Bekämpfung des Klimawandels zählt weltweitimmer noch zu den Prioritäten. Jedoch steht aktuell die Suche nach einemHeilmittel für auftretende Viren wie das neuartige Coronavirus an erster Stelle(80%). Weiterhin häufig genannt wird die Suche nach Heilmitteln für andereschwere Krankheiten (62%). Die Menschen erwarten zudem ein stärkeres Engagementder Regierungen, um gesellschaftliche Probleme zu lösen. Angesichts der Pandemiesind 77% der Befragten eher der Meinung, dass die Wissenschaft mehr finanzielleUnterstützung von staatlicher Seite benötigt. Die Zusammenarbeit zwischenRegierung und Privatwirtschaft wird als eine wesentliche Möglichkeit gesehen, umVeränderungen voranzutreiben.Klimaschutz ist den Deutschen besonders wichtigAuch die Bundesbürger bewerten Wissenschaft vor dem Hintergrund der Pandemiedeutlich positiver: Eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft im allgemeinen