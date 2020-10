Bund fördert Einbau privater Ladestationen für E-Autos

BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund fördert künftig finanziell den Einbau privater Ladesäulen für Elektroautos an Wohngebäuden. Es gibt einen Zuschuss von 900 Euro, wie Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) am Dienstag in Berlin bekanntgab. Im Fördertopf liegen insgesamt 200 Millionen Euro.

"Damit kommen wir unserem Ziel, Laden für alle, immer und überall, einen entscheidenden Schritt näher", so Scheuer. Ein großer Teil der Ladevorgänge werde daheim stattfinden. Ziel sei eine flächendeckende Versorgung.