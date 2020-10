× Artikel versenden

VST Building Technologies etabliert sich in Dänemark

VST Building Technologies gewinnt in Dänemark drei Aufträge. Die Rohbauaufträge haben ein Gesamtvolumen von 3,8 Millionen Euro. Die Österreicher sind erst seit wenigen Monaten in dem Land aktiv. In Aarhus soll VST 15.900 Quadratmeter Wände und …





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.