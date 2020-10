Syntax beruft Haihong Xin zum CEO von Syntax Systems Asia (FOTO)

Weinheim (ots) - Der renommierte Berater und SAP-Experte leitet ab sofort dieGeschäfte des IT-Dienstleisters in AsienDr. Haihong Xin ist neuer CEO von Syntax Systems Asia und verantwortet in dieserPosition die Geschäfte des IT-Dienstleisters in der gesamten Asia-Pacific-Region(APAC). Xin ist ausgewiesener SAP-Experte und seit über 20 Jahren als IT-Beraterin der Region tätig. Er soll den kontinuierlichen Wachstumskurs weiterführen,den Syntax Systems Asia seit der Gründung vor 15 Jahren eingeschlagen hat. Xinfolgt auf den Schweizer Reto Bless, der das China-Geschäft von Syntax aufgebautund Großes für die starke Position des Unternehmens in Asien geleistet hat.Bless kehrt nach sieben Jahren in China auf eigenen Wunsch nach Europa zurückund bleibt Syntax in leitender Stellung treu.Vor seinem Engagement bei Syntax leitete Xin als Vice President und ManagingDirector die Geschäfte von CDK Global in der APAC-Region. Hier steigerte er mehrals ein Jahrzehnt lang kontinuierlich Umsatz und Gewinn und vergrößerte dasGeschäftsvolumen um das Doppelte. Davor war er zehn Jahre bei SAP in denBereichen Entwicklung, Beratung, Managed Services und Service Delivery tätig,bevor er als Führungskraft für IT-Outsourcing zu EDS-HP wechselte.