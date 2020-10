Für gute Medizin in Bayern

München (ots) - Tätigkeitsbericht 2019/20 der Bayerischen Landesärztekammer

(BLÄK)



Mit dem aktuellen Tätigkeitsbericht (TB) 2019/20 legt die BLÄK Rechenschaft über

ihre Tätigkeiten für den Zeitraum 1. Juni 2019 bis 31. Mai 2020 ab.

BLÄK-Präsident Dr. Gerald Quitterer erklärt dazu: "Die Bayerische

Landesärztekammer ist verantwortlich für die Bereiche ärztliche Weiterbildung,

ärztliche Fortbildung und Berufsordnung. Seit Februar 2020 haben uns die

Auswirkungen der Corona-Pandemie stark beeinflusst. Für die BLÄK wurde ein

umfassendes Hygiene- und Sicherheitskonzept entwickelt und umgesetzt. Neue Wege

wurden beschritten, so arbeiteten viele der über 200 Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter im Homeoffice. Prüfungen für Qualifikationen nach der

Weiterbildungsordnung (Facharzt- und Zusatzbezeichnungen) wurden per

Videokonferenz durchgeführt. Unser Anliegen ist, dass die ärztliche

Berufsvertretung rechtssicher funktioniert, serviceorientiert arbeitet und dabei

sparsam mit den Mitgliedsbeiträgen umgeht. Ein besonderer Dank gilt den vielen

ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und trägern sowie den hauptamtlichen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter."



Ärztliche Weiter- und Fortbildung





Zum 31. Mai 2020 lag die Anzahl der Weiterbildungsbefugnisse bei 14.462(Vorjahr: 12.783). Davon entfallen 4.696 Weiterbildungsbefugnisse auf dieambulante hausärztliche Versorgung zum Facharzt für Allgemeinmedizin. ImBerichtszeitraum gingen bei der BLÄK 3.919 Anträge (Vorjahr: 3.895) aufAnerkennung einer Qualifikation nach der Weiterbildungsordnung (WO) ein. Esentfielen 2.509 Anträge (Vorjahr: 2.410) auf eine Facharzt- bzw.Schwerpunktbezeichnung. Außerdem wurden 1.410 Anträge zur Führung einerZusatzbezeichnung gestellt (Vorjahr: 1.485).Die BLÄK bot 42 verschiedene eigene Fortbildungsseminare zu unterschiedlichenThemenbereichen an. An den 1.088 Fortbildungsveranstaltungen der ÄrztlichenKreisverbände (ÄKV) nahmen knapp 20.000 Ärztinnen und Ärzte teil. Die BLÄK hat66.305 Fortbildungsveranstaltungen anerkannt (Vorjahr: 70.347). DieKoordinierungsstelle Allgemeinmedizin (KoStA) betreute 77 Weiterbildungsverbünde(WBV) in Bayern, damit ist Bayern fast flächendeckend mit WBV versorgt.Gutachterstelle für ArzthaftungsfragenDie Zahl der Patientinnen und Patienten, die sich an die Gutachterstellewandten, um eine nach ihrer Meinung fehlerhaft durchgeführte ärztlicheBehandlung begutachten zu lassen, sank minimal auf 1.308 (Vorjahr: 1.316). 1.139Verfahren konnten abgeschlossen werden (Vorjahr: 1.136). DieBehandlungsfehlerquote fiel mit 23 Prozent niedriger als im Berichtszeitraum2018/2019 mit 27 Prozent aus.Berufsordnung und RechtsfragenRund 4.300 schriftliche Anfragen zur Berufsordnung sind bei der BLÄKeingegangen. Dazu gehören u. a. Vertragsprüfungen für Ärzte,Gutachterbenennungen für Gerichte, die Ausstellung vonUnbedenklichkeitsbescheinigungen und Beschwerden von Patienten. TelefonischeAnfragen drehen sich häufig um Fragen zur Dokumentation der ärztlichenBehandlung, zur Aufbewahrung und Einsichtnahme in die Behandlungsunterlagen undzum Gewerberecht. Ein Schwerpunkt der Rechtsabteilung war die Unterstützung derÄrztlichen Kreis- und Bezirksverbände bei Fragen zur Berufsordnung und weiterenRechtsfragen. Weitere Themen waren unter anderem Verstöße gegen die ärztlicheSchweigepflicht, unzulässiges Führen akademischer Titel, Datenschutz,Wettbewerbsrecht und die Anerkennung ausländischer akademischerHochschulabschlüsse.SonstigesIm Referat Medizinische Assistenzberufe waren Ende 2019 9.122Ausbildungsverhältnisse registriert (Vorjahr: 9.085). Davon wurden 1.118Verträge mit ausländischen Auszubildenden abgeschlossen (Vorjahr: 1.090). DieBLÄK war auf verschiedenen Messen mit einem Infostand zur MFA-Ausbildungvertreten. Im Bayerischen Ärzteblatt wurden mehrere Fachbeiträge veröffentlicht,die MFA-Facebook-Fanpage wurde weiter ausgebaut.Seit April 2017 führt die BLÄK Fachsprachenprüfungen auf dem Sprachniveau C1durch. Im Berichtszeitraum wurden 1.105 Prüfungen durchgeführt, 623 Prüfungenwurden erfolgreich bestanden.Der Internetauftritt der BLÄK wurde völlig neugestaltet und ging am 1. August2019 online.Der Tätigkeitsbericht kann unterhttp://www.blaek.de/ueber-uns/taetigkeitsberichte heruntergeladen oder unterwww.bayerisches-ärzteblatt.de (https://www.bayerisches-aerzteblatt.de/) =>Archiv als E-Paper gelesen werden.