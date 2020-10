Anleger-Tipp: Jetzt noch einsteigen bei BioNTech oder lieber abwarten? Angesichts der neuen Entwicklung haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen. Die Ergebnisse können Sie in dem brandaktuellen Sonderreport herunterladen. Einfach hier klicken.

Der Impfstoff bnt162b2 befindet sich seit einigen Wochen in der dritten und finalen Testphase. Beteiligt an der Testphase sind mittlerweile rund 37.000 Testpersonen, wobei rund zwei Drittel schon die zweite Impfstoffdosis erhalten haben. Die Daten werden in rund 120 Studienzentren weltweit gesammelt.

Bei der jetzt durchgeführten rollierenden Zulassungsprüfung werden die Ergebnisse der Studie permanent eingereicht und ausgewertet. Wenn alles gut geht, könnte die Zulassung noch in diesem Jahr erfolgen, sodass BioNTech noch vor dem Jahreswechsel die ersten Medikamente ausliefern könnte.

Fazit: BioNTech ist erst das zweite Unternehmen, deren Impfstoff die Zulassung durchläuft. Was das Ganze für den Aktienkurs bedeutet, lesen Sie in unserem großen Sonderreport, den Sie hier kostenlos herunterladen können.