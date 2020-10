Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Cancom SE den heutigen Handel. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund vier Prozent zubuche. Durch diesen Sprung verteuert sich der Titel nun auf 45,58 EUR. Haben die Bullen damit den Grundstein für weitere Kursgewinne gelegt?

Die dunklen Wolken haben sich angesichts dieses Anstiegs nun verzogen. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund vier Prozent. Bis heute markieren 47,20 EUR dieses Hoch. Wir dürfen uns also voller Ungeduld auf die nächsten Tage freuen.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im Blick behalten. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 47,50 EUR, womit sich Cancom SE in Abwärtstrends befindet. Cancom SE liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass auch in Abwärtstrends kräftige Tagesgewinne jederzeit möglich sind.

Fazit: Bei Cancom SE geht es ordentlich zur Sache.