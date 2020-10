Springfield 06.10.2020 - Der Absatz von Cannabis im US-Bundesstaat Illinois ist im vergangenen Monat erneut weiter geklettert. Der Bundesstaat verzeichnet immer neue Absatzrekorde.



In wenigen Wochen wird in vier US-Bundesstaaten über die vollständige Legalisierung von Cannabis abgestimmt. Dazu zählen New Jersey, Arizona, Montana und South Dakota. In Illinois ist die Legalisierung bereits erfolgt und die Entwicklung der vergangenen Monate liefert den Unterstützern der Legalisierung einige Argumente für einen solchen Schritt zu stimmen.





Dem Department of Financial and Professional Regulation zufolge wurden im September 1,4 Mio. Einheiten Cannabisprodukte in Illinois abgesetzt. Damit wurden Umsätze von 67,65 Mio. USD generiert, wobei 17,857 Mio. USD davon durch Bewohner anderer Bundesstaaten eingebracht wurden.In Illinois kommen 25 Prozent der Steuereinnahmen aus dem Cannabisverkauf den Communities zugute, die besonders vom Drogenkrieg betroffen sind. In den ersten sechs Monaten lagen die Steuereinnahmen bei 52 Mio. USD, die aus Gesamtumsätzen in Höhe von 237,18 Mio. USD generiert wurden.Das Cannabisgeschäft hat sich somit deutlich widerstandsfähiger als andere Branchen gezeigt.Die Absatzzahlen Illinois‘ dürften in den nächsten Jahren stark weiter wachsen. In Colorado, wo die Bevölkerungszahl weniger als die Hälfte beträgt, wurden im Juli Umsätze in Höhe von 183 Mio. USD allein mit recreational Cannabis umgesetzt, weitere 43,27 Mio. USD mit medizinischem Cannabis. In den ersten sieben Monaten wurden in Colorado mehr als 1,2 Mrd. USD mit Cannabis umgesetzt, auf Sicht des Gesamtjahres werden mehr als zwei Milliarden US-Dollar erwartet.Die letzten Monate waren für die globale Cannabisbranche eine nicht unerhebliche Herausforderung. Die Unternehmen in Kanada konnten von der Einstufung als essentielles Gewerbe profitieren und weiterhin ihre Produktion verkaufen, einfach war es dennoch nicht, wie die Abschreibungen, die Aurora Cannabis kürzlich ankündigte, deutlich machen.Die AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist ein Unternehmen, das nicht den Risiken der Produktion ausgesetzt ist, sondern als Zwischenhändler medizinisches Cannabis für den deutschen Markt liefert. Seit Juni 2020 hat das Unternehmen dazu eine Lizenz, welche den Import aus EU-Staaten, aber auch Drittländern wie Kanada nach Deutschland ermöglicht. In einem nächsten Schritt wird dieses dann mit einer guten Marge direkt an Großhändler und Apotheken weiterverkauft.Erste Umsätze wurden bereits im Juli realisiert, wobei AMP German Cannabis Group monatlich drei Kilogramm medizinisches Cannabis aus den Niederlanden bezieht. Künftig sollen aber vor allem Lieferungen aus Kanada Umsätze generieren, wobei erste Bestellungen bereits erfolgt sind. In einem nächsten Schritt AMP ein deutschlandweites Vertriebsnetz aufbauen. Dazu wurde jüngst Marc Wälken von Spectrum Therapeutics, einer Marke von Canopy Growth Germany GmbH, welche wiederum eine Tochtergesellschaft von Canopy Growth ist, abgeworben.Quelle:www.youtube.com/watch?v=xz_2dXTKJEYAMP sieht sich dabei auch als Botschafter für medizinisches Cannabis und hat deshalb eine Online-Diskussionsreihe ins Leben gerufen. Dort sollen Entwicklungen und Herausforderungen um das Thema besprochen werden.AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) ist vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen und vor allem der kommenden Weichenstellungen günstig bewertet. Dies haben auch strategische Investoren erkannt, die bei der jüngsten Kapitalerhöhung einen deutlichen Aufschlag akzeptierten. Wohin es mit AMP German Cannabis Group Inc. (WKN: A2PRD0) geht und welche Rolle Aphrias Tochtergesellschaft CC Pharma dabei spielt, lesen Sie hier:https://bit.ly/3iwFTqh