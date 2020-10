Supermicro erweitert sein Portfolio um einen 4U-Server höchster Dichte mit NVIDIA HGX A100s 8-GPU und 8U SuperBlade® mit Unterstützung für 20 A100 PCI-E-GPUs

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Bietet 6-fache KI-Schulungsleistung und

7-fache Inferenzarbeitslastkapazität sowie höchste Dichte in einem flexiblen

4U-System und einen neuen SuperBlade, der bis zu 40 GPUs in 8U unterstützt



- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), ein weltweit führender Anbieter von

Enterprise Computing, Speicher, Netzwerklösungen sowie grüner

Computertechnologie, gab heute die Verdoppelung der GPU-Kapazität mit einem

neuen 4U-Server bekannt, der acht NVIDIA® HGX A100(TM) GPUs unterstützt.

Supermicro bietet das branchenweit breiteste Portfolio an GPU-Systemen, das 1U-,

2U-, 4U- und 10U-GPU-Server sowie SuperBlade-Server in einer Vielzahl von

anpassbaren Konfigurationen umfasst.







branchenweit größte und umfassendste Auswahl an GPU-Systemen, um Anwendungen vom

Edge bis zur Cloud zu betreiben. Das gesamte Portfolio umfasst 1U-, 2U-, 4U- und

10U-Rackmount-GPU-Systeme; Ultra, BigTwin(TM) und Embedded-Lösungen, die sowohl

mit AMD EPYC(TM) als auch mit Intel® Xeon-Prozessoren mit Intel® Deep Learning

Boost-Technologie betrieben werden.



"Supermicro hat ein neues 4U-System eingeführt, das ein NVIDIA HGX(TM) A100

8-GPU-Baseboard (ehemals Codename Delta) implementiert, das im Vergleich zu

aktuellen Systemen eine 6-fache KI-Schulungsleistung und eine 7-fache

Inferenzarbeitslastkapazität bietet", erklärt Charles Liang, CEO und Präsident

von Supermicro. "Außerdem zeigt das kürzlich angekündigte NVIDIA HGX(TM) A100

4-GPU Board (ehemals Codename Redstone) eine breite Marktakzeptanz, und wir

freuen uns über das anhaltende globale Kundenengagement. Diese neuen

Supermicro-Systeme ermöglichen eine erhebliche Steigerung der für die sich

schnell verändernden Märkte benötigten Arbeitslast. Hierzu gehören unter anderem

auch HPC, Datenanalyse, Schulungen für vertieftes Lernen und Inferenz."



Unter Ausnutzung des fortschrittlichen thermischen Designs von Supermicro,

einschließlich kundenspezifischer Kühlkörper und optionaler Flüssigkeitskühlung,

sind die neuesten hochdichten 2U- und 4U-Server mit NVIDIA HGX A100 4-GPU

8-GPU-Baseboards ausgestattet, zusammen mit einem neuen 4U-Server, der acht

NVIDIA A100 PCI-E-GPUs unterstützt (Auslieferung heute). Der Formfaktor des

Advanced I/O-Moduls (AIOM) von Supermicro trägt dank seiner hohen Flexibilität

zu einer weiteren Verbesserung der Netzwerkkommunikation bei. Das AIOM kann mit

den neuesten PCI-E 4.0-Speicher- und Netzwerkgeräten mit hoher Geschwindigkeit

und geringer Latenz gekoppelt werden, die NVIDIA GPUDirect® RDMA und GPUDirect

Storage mit NVME over Fabrics (NVMe-oF) auf NVIDIA Mellanox® InfiniBand Seite 2 ► Seite 1 von 3



