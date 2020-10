(durchgehend aktualisiert)



LUXEMBURG (dpa-AFX) - Ungarn hat - man muss das so sagen - schon wieder EU-Recht gebrochen. Der Europäische Gerichtshof kassierte am Dienstag das Hochschulgesetz der rechtsnationalen Regierung in Budapest, das auf die von US-Milliardär George Soros gegründete Central European University (CEU) zielte. Der Schaden ist indes längst angerichtet. Die CEU zog Ende 2018 weitgehend nach Wien - erwägt nun nach dem Urteil aber eine zumindest teilweise Rückkehr nach Ungarn. Die ungarische Justizministerin Judit Varga äußerte sich missbilligend über das Urteil.

Es ist bereits das vierte Mal dieses Jahr, dass der EuGH in politisch brisanten Fällen gegen die Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban entscheidet. Anfang April urteilten die Richter, dass Ungarn sich in der sogenannten Flüchtlingskrise nicht hätte weigern dürfen, an der Umverteilung von Asylbewerbern aus Griechenland und Italien teilzunehmen. Sechs Wochen später erklärte der EuGH die Unterbringung von Asylbewerbern in Ungarns Transitlagern für rechtswidrig. Fünf Wochen darauf urteilten die Richter, das sogenannte NGO-Gesetz verstoße gegen EU-Recht. Nun also das Hochschulgesetz.