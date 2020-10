Timmermans wirbt für 55-Prozent-Ziel für 2030 beim Klimaschutz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Kommissionsvize Frans Timmermans hat vor einer Abstimmung im Europaparlament über die Verschärfung des EU-Klimaziels für den Vorschlag der EU-Kommission geworben. Das Ziel, bis 2030 den Ausstoß von Treibhausgasen um mindestens 55 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken, sei ehrgeizig, betonte Timmermans am Dienstag im Plenum des EU-Parlaments in Brüssel. Es handele sich dabei um einen Meilenstein der europäischen Klimapolitik, so der Kommissionsvize.

Das Europaparlament stimmt über seine Position endgültig am Donnerstag ab. Zuvor gibt es aber noch Abstimmungen über die Prozentzahl, die in der Position des EU-Parlaments stehen soll.