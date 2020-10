---------------------------------------------------------------------------

Presseinformation der Adler Modemärkte AG



Dynamisches E-Commerce-Wachstum und Online-Umsatzplus von >20 % in 2020 angestrebt



ADLER startet neuen Online-Shop

Adlermode.com mit neuen Funktionen und modernem, kundenfreundlichem Design

Haibach bei Aschaffenburg, 6. Oktober 2020: Die Adler Modemärkte AG schickt heute ihren neuen Online-Shop an den Start. Neben einem modernen, ansprechenden Design, das die Benutzerführung erleichtert, sind nun zahlreiche neue Funktionen erhältlich. Dies ist ein entscheidender Schritt bei der Umsetzung der auf starke Expansion ausgerichteten neuen E-Commerce-Strategie.



Ehrgeizige Ziele zur Steigerung des E-Commerce-Geschäfts Die Ausweitung des E-Commerce-Geschäfts ist ein zentrales Element der Wachstumsstrategie der Adler Modemärkte AG. Der ursprünglich erst für das Jahr 2021 angekündigte neue Online-Shop, der die Bedürfnisse der Kunden noch besser abdeckt, startet damit bereits drei Monate früher als geplant und steht somit schon im wichtigen Weihnachtsgeschäft zur Verfügung. Der Relaunch des Online-Shops erstreckt sich auch auf die ADLER-App, die nun ebenfalls neue Funktionalitäten bietet.



'Die ADLER Wachstumsstrategie setzt einerseits auf das etablierte Filial-Business und in zunehmendem Maße aber auch auf das Online-Geschäft. Die Corona-Krise hat die Notwendigkeit hierfür nochmals unterstrichen", sagt Carmine Petraglia, CCO der Adler Modemärkte AG. 'Mit unserem neuen, modernen Online-Shop lösen wir unser Kundenversprechen ein, eine nahtlose Vernetzung zwischen stationärem und digitalem Handel zu schaffen, um unserer Zielgruppe auf allen Kanälen das beste Einkaufserlebnis zu bieten."

ADLER hatte sich ursprünglich zum Ziel gesetzt, den Online-Umsatz bis zum Jahr 2023 auf mehr als EUR 30 Mio. zu steigern. Im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2020 wurden die Ziele für den Online-Handel weiter deutlich nach oben geschraubt. Dabei setzt ADLER auch konsequent auf die rund 9 Millionen Kundenkarteninhaber.



Dynamische Steigerung des Online-Handels - ADLER strebt Wachstum von >20 % in 2020 an

Der Online-Handel hat sich bei ADLER im ersten Halbjahr sehr dynamisch entwickelt und erzielte eine überdurchschnittliche Steigerung von fast 20 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Damit lag ADLER deutlich über der Wachstumsrate des gesamten Online-Handels in Deutschland, der im ersten Halbjahr laut Verbraucherstudie des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland (bevh) um 9,2 % zulegte. Die Warengruppe 'Bekleidung