Corporate News



Eyemaxx stärkt Führungsteam in der operativen Projektentwicklung

- Kurt Rusam wird COO und Benedikt Hartig wird CCO



- Dr. Michael Müller übernimmt als Alleinvorstand und CEO auch die CFO-Funktion



- Expansion und Umsetzung der Projektpipeline exzellent gewährleistet

Aschaffenburg, den 06. Oktober 2020 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") stellt mit hochkarätigen Managern aus der Immobilienbranche den Bereich operative Projektentwicklung neu auf und stärkt diesen Bereich hierdurch deutlich. Mit Kurt Rusam (55) wird einer der renommiertesten Manager der österreichischen Immobilienbranche ab November dieses Jahres als Chief Operating Officer (COO) die Eyemaxx Real Estate Group verstärken. Rusam war nach langjähriger Tätigkeit bei der STRABAG AG in den vergangenen Jahren u. a. als Geschäftsführer der SWIETELSKY Baugesellschaft mbH, der HYPO NOE Real Consult GmbH und zuletzt als Geschäftsführer in der 6B47 Gruppe tätig. Benedikt Hartig (45), der bereits zuvor als Commercial Head of Project Development sehr erfolgreich für Eyemaxx tätig war, wird ab November die Position des Chief Commercial Officers (CCO) der Eyemaxx Real Estate Group bekleiden. Er verfügt über langjährige, profunde Immobilienerfahrung in leitenden Positionen u. a. bei der Immofinanz AG sowie PKF.



Parallel zur Stärkung der operativen Projektentwicklung und -umsetzung fokussieren sich Max Pasquali (bisher Deputy CEO Eyemaxx Real Estate Group) und Kristian Radosavljevic (bisher CFO Eyemaxx Real Estate Group) für die gesamte Eyemaxx Real Estate Group auch künftig auf die wichtigen Bereiche Dealsourcing, Transaction Management und Financing. Hierfür wurde eine flexible Struktur implementiert, in der diese langfristig angelegten Leistungen für Eyemaxx unter anderem über eine Gesellschaft erbracht werden, an der Eyemaxx mehrheitlich beteiligt ist. Dr. Michael Müller wird als Alleinvorstand, CEO und CFO, weiterhin die Geschicke der Eyemaxx Gruppe lenken und die Konzernstrategie verantworten und weiterentwickeln.