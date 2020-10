Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der DAX zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 12.906,02 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Marktbeobachtern zufolge hellt der unerwartet hohe Auftragseingang der deutschen Industrie die Stimmung der Anleger auf.













An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von der Deutschen Bank mit Gewinnen von über fünf Prozent im Plus, vor den Werten von MTU Aero Engines und Volkswagen. Die Aktien von Vonovia rangierten mit Kursverlusten von fast einem Prozent im Minus am Ende der Liste, hinter den Werten von SAP und Bayer. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1790 US-Dollar (+0,08 Prozent).