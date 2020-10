Zwischen E-Government und Smart Cities - breites Themenspektrum bei der Smart Country Convention

Berlin (ots) - Kongressmesse für den Public Sector am 27. und 28.10.



Smart Country Convention - Special Edition: virtuell und live vor Ort



Speaker: von Bundesaußenminister Heiko Maas bis Theo Blackwell, CDO in London





Corona als Digitalisierungsbeschleuniger im Public Sector, digitales Ökosystemfür den ländlichen Raum oder IT-Sicherheit in der Verwaltung - die SpecialEdition der Smart Country Convention geht am 27. und 28. Oktober 2020 mit einemumfangreichen Programm an den Start. Aufgrund der Corona-Pandemie findet dieVeranstaltung in diesem Jahr vor allem virtuell statt. Das Kongressprogramm kannper Livestream bequem von zuhause oder im Büro verfolgt werden. Darüber hinaustrifft sich im limitierten Rahmen ein Kreis von Rednern und Entscheidungsträgernlive vor Ort auf dem Berliner Messegelände im hub27.Ein besonderer Fokus liegt in diesem Jahr auf E-Government und Smart City: Der27. Oktober ist der E-Gov-Day. Hier dreht sich alles um Themen wie DigitaleSouveränität, die neuesten Entwicklungen beim Onlinezugangsgesetz (OZG),Elektronische Identität und Cloud in der Verwaltung. Zudem stellt dasBundesinnenministerium seine Digitalisierungsstrategie vor. Das Programm auf denBühnen Smart Plaza und Digital Forum kann sowohl live vor Ort als auch onlineverfolgt werden. Die Deep Dive Sessions sind ein rein digitales Format. Hierwerden Lösungen für die Digitale Verwaltung sowie Use Cases zum ThemaE-Government präsentiert.Der 28. Oktober ist der Smart City-Day. Auf den Bühnen Smart Plaza und DigitalForum geht es dann um Themen wie Datenplattformen sowie die Digitalisierung inder Daseinsvorsorge und in der Mobilität. Zudem wird der neue Smart City Index,das Digitalranking der deutschen Großstädte, vorgestellt. Auch die Foren zuDigitale Städte und Digitale Ländliche Räume sind wieder mit dabei.Speaker: von Bundesaußenminister Heiko Maas bis Theo Blackwell, CDO in LondonSowohl live vor Ort als auch virtuell - zahlreiche Speaker haben ihre Teilnahmean der Smart Country Convention zugesagt. Mit dabei sind beispielsweiseBundesaußenminister Heiko Maas, die finnische Bildungsministerin Li Andersson,Thierry Breton, EU-Kommissar für Binnenmarkt und Dienstleistungen, Anne KatrinBohle, Staatssekretärin im Bundesinnenministerium sowie Dr. Markus Richter,Beauftragter der Bundesregierung für Informationstechnik und Staatssekretär imBundesinnenministerium. Aus den Städten und Kommunen berichten u.a. TheoBlackwell, CDO der Stadt London, Prof. Dr. Kristina Sinemus, hessischeMinisterin für Digitale Strategie und Entwicklung, Thomas Bönig, CDO in Münchensowie José David da Torre Suárez, Geschäftsführer der Digitalstadt Darmstadt.Darüber hinaus präsentieren die Partner der Smart Country Convention Lösungenund Best-Practice-Beispiele rund um die Digitalisierung des Public Sectors. Mitdabei sind u.a. Accenture, Bechtle, die Bundesdruckerei, BWI, Google Cloud,Huawei, SAP, Telekom und Smart City Berlin.Satellite Event: Smart Country Startup Award für die innovativsten LösungenIm Rahmen der Special Edition wird auch in diesem Jahr der Smart Country StartupAward verliehen. Dieser zeichnet herausragende Innovationen in den KategorienSmart City und E-Government aus. Get Started, die Startup-Initiative desDigitalverbands Bitkom und exklusive Partner fördern mit dem Smart CountryStartup Award junge Unternehmen, talentierte Gründer und visionäre Ideen rund umdie Digitalisierung des öffentlichen Raums.