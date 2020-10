PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag wie schon am Vortag einheitlich im Plus geschlossen. Besonders deutlich aufwärts ging es dabei in Prag und Moskau, während die Kursgewinne in Budapest und Warschau etwas moderater ausfielen. Wie auch an den westeuropäischen Börsen wirkte die Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket in den USA unterstützend.

An der Prager Börse zog der tschechische Leitindex PX um 1,32 Prozent auf 874,33 Punkte an. Stark gefragt waren die Bankaktien Erste Group mit plus 4,05 Prozent, Komercni Banka mit plus 2,65 Prozent und Moneta mit plus 2,61 Prozent. Sie nahmen die obersten drei Plätze im Leitindex ein.