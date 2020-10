Else Nutrition meldet Abschluss des erweiterten Bought-Deal-Angebots in Höhe von 20,7 Mio. CAD und gleichzeitiger Privatplatzierung in Höhe von 5 Mio. CAD

VANCOUVER, BC / 6. Oktober 2020 ‐ ELSE NUTRITION HOLDINGS INC. (TSXV:BABY) (OTCQX:BABYF) (FWB:0YL) („Else“ oder das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein zuvor angekündigtes erweitertes öffentliches Angebot von Einheiten (die „Einheiten“) auf Bought-Deal-Basis abgeschlossen und damit einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 20,7 Millionen CAD - einschließlich der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption - erzielt hat (das „Angebot“). Das Unternehmen hat 9.200.000 Einheiten zum Preis von je 2,25 CAD pro Einheit begeben; jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem halben Stammaktienkaufwarrant. Jeder ganze Warrant (ein „Warrant“) berechtigt den Inhaber bis zum 6. Oktober 2022 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 3,25 CAD pro Aktie. Das Unternehmen hat von der TSX Venture Exchange (die „TSXV“) die Genehmigung für die Notierung der im Rahmen des Angebots begebenen Warrants erhalten. Die Warrants werden voraussichtlich am oder um den 8. Oktober 2020 unter dem Kürzel „BABY.WT“ an der TSXV notiert, woraufhin sie gehandelt werden können.

Zeitgleich mit dem Angebot begab das Unternehmen 2.224.111 Einheiten im Rahmen einer Privatplatzierung, womit ein zusätzlicher Bruttoerlös von rund 5 Millionen CAD erzielt wurde (die „Privatplatzierung“). New H2 Limited („New H2“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Health and Happiness (H&H) International Holdings Ltd, einer an der Börse Hongkong notierten Firma (HK:1112), zeichnete im Rahmen der Privatplatzierung Einheiten im Wert von 4.000.000 CAD gemäß einer zuvor bekannt gegebenen Investorenrechtsvereinbarung zwischen dem Unternehmen und New H2 vom 2. März 2020.

Insgesamt nahm das Unternehmen aus dem Angebot und der Privatplatzierung einen Bruttoerlös von rund 25,7 Millionen CAD ein.

Das Angebot wurde von Canaccord Genuity Corp. und Haywood Securities Inc. (zusammen die „Vermittler“) auf Bought-Deal-Basis durchgeführt. Bei Abschluss begab das Unternehmen insgesamt 597.920 Broker-Warrants (die „Broker-Warrants“) an die Vermittler. Jeder Broker-Warrant berechtigt den Inhaber bis zum 6. Oktober 2022 zum Erwerb einer Aktie zum Preis von je 2,25 CAD pro Aktie.