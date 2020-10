Seit dem Tief der Coronakrise Ende März waren es vor allem die großen US-Tech-Werte, die die Aktienmärkte nach oben gezogen hatten. Sie schienen die großen Profiteure der Pandemie zu sein aufgrund des verstärkten Siegeszugs des Ecommerce. Aber nun hat sich in den letzten Tagen etwas geändert: plötzlich laufen Indizes wie der Russell 2000 besser als der Nasdaq, und das hat vor allem zwei Gründe: erstens weil die Firmen in diesem Index von einem möglichen US-Stimulus besonders profitieren würden. Und zweitens sind die großen Tech-Firmen im Falle eines Sieges der US-Demokraten besonders gefährdet: es drohen staatliche EIngriffe, die das bisherige Geschäftsmodell von Amazon, Apple und Co. deutlich weniger lukrativ machen würden..

Das Video "Tech-Party vor dem Ende!" sehen Sie hier..