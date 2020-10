Soundtrap führt „Soundtrap Capture" ein, eine neue Musik-App für kollaboratives Recording von unterwegs

Soundtrap führte heute Soundtrap Capture ein, eine kollaborative, mobile App für Musikaufnahmen und -kreationen von unterwegs. Entwickelt in Zusammenarbeit mit Musikern und Künstlern, wurde die neue App zu einem interaktiven, benutzerfreundlichen Tool, das Musik-Schöpfer in Echtzeit zusammenarbeiten und qualitativ hochwertige Aufnahmen erstellen lässt, wann immer sie Inspiration finden. Seit heute steht Soundtrap Capture kostenlos und rund um den Globus im iOS App Store für den Download zur Verfügung.

„Diese neue App ermöglicht kreative Aufnahmen, wann immer und wo auch immer Sie Inspiration finden. Unabhängig davon, ob Sie die Straße entlang wandern, gerade in einem Café sitzen oder im Studio jammen - die Soundtrap Capture App lässt Künstler zusammenarbeiten und ihrer Fantasie in jedem Moment freien Lauf", so Per Emanuelsson, Director von Soundtrap bei Spotify.