BRÜSSEL (dpa-AFX) - Wegen des stockenden Friedensprozesses im Osten der Ukraine setzt Präsident Wolodymyr Selenskyj auf längere Wirtschaftssanktionen der EU gegen Russland. Sollte Moskau seinen Einfluss auf die Separatisten in der Donbass-Region nicht geltend machen, müssten die Strafmaßnahmen bei Bedarf auch über den bisher vereinbarten Zeitraum hinweg anhalten, sagte Selenskyi am Dienstag in Brüssek. Bislang gelten sie bis Ende Januar.

"Ich habe die Zusicherung bekommen, dass die Sanktionen so lange aufrechterhalten werden, wie unsere Souveränität und territoriale Integrität nicht wiederhergestellt sind", sagte der ukrainische Staatschef am Dienstag nach einem Treffen mit EU-Vertretern. EU-Ratschef Charles Michel verurteilte die "illegale Annexion" der Krim abermals.