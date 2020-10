Daimler will künftig Brennstoffzellen in Esslingen für LKWs produzieren. Die Vorserien-produktion soll in einem neuen Werk stattfinden, das sich gerade im Bau befindet. Wir sind weiter sehr positiv gestimmt für den Stuttgarter Autobauer, dies auf beiden Ebenen, fundamental und technisch!

Unserem Primärszenario räumen wir hier eine höhere Wahrscheinlichkeit ein.

Primärszenario // 64%

Die Aktie scheint inzwischen am Widerstand von €47.15 an einem Scheidepunkt angekommen zu sein. Wir gehen hier primär davon aus, dass der Titel der Formation von a nach c (im Chart in Gelb) folgt. Dabei dürfte sie das korrektive Hoch in b an der Hürde von €47.150 bereits hinter sich haben. Der Weg in den Zielbereich zwischen €43 und €41 würde sich nun anschließen.

Ganz einfach ausgedrückt. Wir warten ab bis unser in GRÜN hinterlegte Zielbereich angelaufen wird und hinterlegen dann eine zusätzliche Position bei Daimler. Ergo wir stocken weiter Aktien auf!

Alternativszenario // 36%

In der aktuellen Situation müssen wir allerdings auch in Betracht ziehen, dass die Aktie den Widerstand bei €47.150 bereits getestet hat. Wenn sich hier ein kräftiger Impuls entfaltet und mit ein wenig Unterstützung der Bullen, könnte diese Hürde nachhaltig genommen werden. Dann würden wir von einem höheren Niveau aus nachkaufen.

Position steht aktuell mit 44,95% im Gewinn.

FAZIT

Die Aktie hat mit dem Testen des Widerstandes von €47.150 einen entscheidenden Punkt erreicht. Nun zeigt es sich, ob Daimler, wie primär erwartet, den Zielbereich anläuft, um dort an der Unterstützung von €42.630 die Wende nach Norden einzuleiten.

Sollte es dazu kommen und unsere Indikatoren grünes Licht geben, werden wir einen Feuerbefehl geben und nochmals stark aufstocken bei Daimler!

Wie können wir Ihnen dabei helfen von dieser Situation zu profitieren?

Ganz einfach:

Jeder Abonnent bekommt von uns einmal täglich umfangreiche Analysen zu den Metallen, Indizes diversen Rohstoffen, Aktien und Forexwerten. Da wir uns nicht nur als Analysehaus, sondern auch als Handelssignaldienst verstehen, erhält jeder Abonnent zusätzlich zu unseren Analysen zu jeder Position, die wir eingehen oder verändern (Stoppplatzierung, Gewinnmitnahme, Nachkäufe), eine so genannte Kurznachricht via Mail.

Das bedeutet, Sie können für alle von uns analysierten Märkte das Positionsmanagement erhalten. Überzeugen Sie sich selbst!

Kostenlose Anmeldung: www.hkcmanagement.de