06. Oktober 2020



Handelsinvestmentmarkt Deutschland Q3-2020:



Schwächstes Quartal seit 2014 - Supermärkte an der Spitze

* Handelsinvestmentmarkt erreicht ein Transaktionsvolumen von 2 Mrd. Euro (Q3-2020)



* Supermärkte und Discounter dominieren mit einem Anteil von 27 % das Jahresgeschehen



* Verhaltene Aktivität - größte Dynamik bei Fachmarktzentren und Supermärkten



Insgesamt betrug das Transaktionsvolumen im Handelsimmobiliensegment in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres rund 9,6 Mrd. Euro - ein Rückgang von 3 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Entscheidend war hierbei insbesondere das starke Auftaktquartal mit einem Umsatz von 5 Mrd. Euro. Im dritten Quartal hingegen war ein deutlicher Rückgang spürbar, sodass lediglich 2 Mrd. Euro umgesetzt wurden - das schwächste Quartal seit 2014. Zu den großen Deals gehörten in Q3-2020 der Verkauf von drei Shopping-Centern für 500 Mio. Euro, bei dem die ECE die Objekte von einem Fonds in den anderen transferierte, sowie der Erwerb der Karstadt Immobilie in der Hamburger Mönckebergstraße durch Signa.



Lediglich 34 % des Transaktionsvolumens entfielen 2020 auf Einzeltransaktionen, da das Marktgeschehen im Gros vor allem von größeren Übernahmen, Beteiligungen und Portfolioankäufen geprägt war. Diese blieben allerdings im dritten Quartal weitestgehend aus, sodass Einzeltransaktionen 53 % des Umsatzes verantworteten.



Die Akteure zeigen sich aktuell noch verhalten am Markt. Die Folge: Die Zahl registrierter Transaktionen ist so niedrig wie seit Langem nicht mehr. In den letzten zwölf Monaten waren es knapp über 400 - in den zwölf Monaten zuvor waren es über 530. "Im weiteren Jahresverlauf dürften die Transaktionen in den verschiedenen Segmenten zum einen durch mangelndes Angebot, zum anderen aufgrund einer verhaltenen Nachfrage weiter gebremst werden", sagt Jörg Krechky, Director und Head of Retail Investment Services Germany bei Savills und ergänzt: "Shopping-Center werden aktuell kaum gehandelt. Gleichzeitig agieren die klassischen Highstreet-Investoren sehr selektiv und warten ab, ob es im weiteren Jahresverlauf zu einem Anstieg von Insolvenzen seitens der Mieter nach den genutzten Mietzahlungspausen kommen wird. Daher ist zu erwarten, dass bei kleineren und mittelgroßen Fachmarktzentren, die keinen großen Fashion-Anteil haben, sowie bei Supermärkten und Discountern die meiste Dynamik auftreten wird."