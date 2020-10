Seite 2 ► Seite 1 von 3

Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Der DAX kann bei 13827 einen vollständigen Aufwärtsimpuls und damit eine schwarze 1 auf der Jahrhundert-Zeitebene beendet haben. Der scharfe Rücklauf seit dem Allzeithoch ist korrektiv und kann die Startbewegung der schwarzen 2 sein. Eine alternativ laufende blaue X der schwarzen 1 aus dem Big Picture unterscheidet sich in ihrer Zählweise nicht von einer laufenden schwarzen 2 und kann deshalb in der nachfolgenden Betrachtung vernachlässigt werden.Die schwarze 2 bildet vermutlich ein Flat mit blauer A=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit orangener W=11669, orangener X=12279, orangener Y=8819, orangener X2=9996, orangener Z=8612) sowie laufender blauer B mit orangener A/W=13461 (Flat oder Zigzag mit grüner A=11339, grüner B=10159, grüner C=13461) nebst gestarteter orangener B/X. Mit dem Bruch der orangenen 0-b-Linie wurde die "Rette-sich-wer-kann"-Marke aus dem Tageschart ausgelöst und mit dem Bruch der hellgrünen 0-b-Linie ein Grundmuster in der orangenen A/W angezeigt.Die grüne C=13461 bildet in ihrer gedehnten Welle 5 (ausgehend von 10864) ein EDT (blaue Eindämmungslinien; lila 1=13314, lila 2=12210, lila 3=10381, lila 4=13286, lila 5=13461), dessen Abschluss durch den Bruch der blauen 0-b-Linie auch bereits bestätigt wurde.Die Abwärtsbewegung seit 13461 ist korrektiv und kann mehrdeutig interpretiert werden:Die lila A/W bildet ein Flat mit roter A=12745 (Zigzag; blaue a=12902, blaue b=13095, blaue c=12745), roter B=13266 (Flat-X-Triangle; blaue w=13316, blaue x=13094, blaue y=13266) sowie roter C=12339; blaue i=13029, blaue ii=13265, blaue iii=12500, blauer iv=12831, blauer v=12399 als angedeutetes EDT) fertig gezählt werden. Der Folgeanstieg auf 12966 hat sein Mindestziel 12831 überschritten und dabei auch das 38er Mindestziel 12767 (rote Fibos) einer lila B (blaue a=12945, blaue b=12539, blaue c bisher 12966 oberhalb 61er Mindestziel 12919 – lila Fibos) abgearbeitet. Die blaue c scheint korrektiv zu sein und könnte ein EDT (graue Eindämmungslinien; orangene i bisher 12966 mit hellgrüner w=12889, hellgrüner x=12775, hellgrüner y=12966, orangene ii bisher 12885 mit Zielbereich zwischen 12866 und 12702 – hellgrüne Fibos, fehlende orangene iii/v mit Ziel oberhalb 12966) bilden.