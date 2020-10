NEW YORK (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Dienstag im New Yorker Handel nach Aussagen des US-Präsidenten unter Druck geraten. Donald Trump will die Gespräche mit den Demokraten über ein weiteres US-Konjunkturpaket bis nach den US-Wahlen am 3. November auf Eis legen.

Die Gemeinschaftswährung rutschte daraufhin auf ihr Tagestief bei 1,1736 US-Dollar. Im europäischen Nachmittagsgeschäft hatte sie noch zeitweise über 1,18 Dollar notiert. Gestützt hatten robuste Wirtschaftsdaten aus Deutschland, wo die Industrie im August mehr Aufträge erhalten hatte als erwartet.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte am Dienstag den Referenzkurs auf 1,1795 (Montag: 1,1768) Dollar festgesetzt, somit hatte der Dollar 0,8478 (0,8498) Euro gekostet./ajx/he