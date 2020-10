Fast 70% der Reisenden planen OAG-Studie zufolge internationalen Flug innerhalb der nächsten sechs Monate

OAG, weltweit führender Anbieter von Reisedaten und -informationen, hat heute den neuen Bericht The COVID-19 Recovery: Getting Passengers Back on Board veröffentlicht. Darin geht es um das Vertrauen von Reisenden basierend auf einer weltweiten Befragung von mehr als 4.000 Nutzern der Reise-App Flightview.

Insgesamt ist die Angst vor der Ansteckung mit COVID-19 auf Flügen recht schwach ausgeprägt und die meisten Verbraucher stehen Flugreisen offen gegenüber. Dies sind die wichtigsten Ergebnisse: