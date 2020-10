Im dritten Quartal steigt der Umsatz bei UniDevice nach vorläufigen zahlen um 38 Prozent auf 106 Millionen Euro an. Der Gewinn verbessert sich um 50 Prozent auf 1,2 Millionen Euro. Damit kommen die Schönefelder nach drei Quartalen auf einen Umsatz von 302 Millionen Euro, das ist ein Plus von 15 Prozent. Der Gewinn legt um 47 Prozent auf 2,8 Millionen Euro zu.Vorstandschef Christian Pahl blickt in die Zukunft: „Die ersten neun ...