Industrieller Wandel im Mittelpunkt der internationalen „Ignite Talks“ von Cognite vom 27. bis 29. Oktober

Cognite, eines der führenden Unternehmen im Bereich der industriellen Innovation, wird seine dritte jährliche internationale Konferenz „Ignite Talks: Industrial Intelligence Augmented: Reimagining How Minds and Machines Work Together“ („Beiträge als Anstöße: Erweiterte industrielle Intelligenz: Neuerfindung des Zusammenwirkens von Geist und Maschine“) vom 27. bis 29. Okt. 2020 veranstalten. Im Rahmen des kostenlosen virtuellen Events werden internationale Vordenker und Innovatoren auftreten, die Branchen und Lieferketten in eine innovativere, datengestützte und nachhaltige Zukunft bringen.

„Die Welt befindet sich in technischer, wirtschaftlicher und ökologischer Hinsicht wie nie zuvor am Scheideweg, und wir freuen uns darauf, mit einigen der besten der Branche über dringende Probleme zu diskutieren“, sagte John Markus Lervik, CEO von Cognite.