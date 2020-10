Corona ist in aller Munde, doch der globale Terror ist mitnichten besiegt! Diese zum Patent angemeldete Technologie verhindert Terroranschläge und revolutioniert den globalen Sicherheitsmarkt!!! Erste Produktverkäufe noch in 2020!?

Anfang des Jahres hatten wir Ihnen erstmalig die Aktie von First Responder Technologies (ISIN: CA33618F1018; WKN: A2PX7Q) vorgestellt mit dem Hinweis, dass in den kommenden Monaten ein äußerst spannender Newsflow rund um die Technologie der WiFi-basierten Walk-Through-Metalldetektoren zur Erkennung und Prävention von Massenmorden und Terroranschlägen mit versteckten Waffen einsetzen dürfte!

Und wir hatten recht!

Denn trotz Corona hat sich das Unternehmen rasant weiterentwickelt, über die einzelnen Meilensteine möchten wir Sie in diesem Update unterrichten!

Genau jetzt könnte unserer Meinung nach exakt der richtige Zeitpunkt sein, sich hier zu positionieren.

Auch wenn Corona derzeit in aller Munde ist, so musste man sich erst letzte Woche in Paris mit dem Messerangriff mit mehreren Schwerverletzten unweit des Gebäudes, an dem 2015 bereits der Anschlag gegen das Satiremagazin «Charlie Hebdo» mit mehreren Toten stattfand, erneut vor Augen führen, dass der globale Terror keineswegs besiegt ist.

Dass derartige Anschläge jedoch auch noch weitaus dramatischere Ausmaße annehmen können, daran erinnern die tragischen Ereignisse in Las Vegas vom 1. Oktober 2017, als ein Täter mit Schusswaffen aus einem Hotelzimmer des Mandalay Hotels wahllos auf Besucher eines Festivals geschossen hat. Dabei wurden 58 Menschen getötet und mehr als 800 weitere teils schwer verletzt.

Hätte man diesen Anschlag nicht irgendwie verhindern können? Das fragen Sie sich vollkommen zu Recht! Und noch viel mehr: gibt es eine Möglichkeit, diesen geisteskranken Geschöpfen vorzukommen?

Genau hier kommt First Responder Technologies Inc. (ISIN: CA33618F1018; WKN: A2PX7Q) ins Spiel, denn das Unternehmen hat mit ihren zum Patent angemeldeten Walk-Through-Metalldetektoren eine neuartige WiFi-basierte Technologie zur Erkennung und Prävention von Massenmorden und Terroranschlägen mit versteckten Waffen entwickelt.

Quelle: First Responder

Game Changer auf dem Markt für Sicherheitstechnik!

Die innovative Erfindung von First Responder ermöglicht es durch eine automatisierte Methode versteckte Waffen rechtzeitig zu erkennen und Anschläge somit zu verhindern und zu entschärfen.

Wie Sie sicherlich wissen verbindet WiFi Smartphones und Computer mit dem Internet - aber es kann auch helfen, genau zu bestimmen, wo sich ein Attentäter kurz vor einer Tat befindet!

Die Lösung ist so simpel wie genial! Stellen Sie sich einfach einen virtuellen Zaun mit einem vom WLAN erzeugten elektromagnetischen Feld vor. Wenn jemand durch die Zaunpfosten hindurchgeht, liefert das elektromagnetische Feld Informationen darüber, was diese Person trägt. Die Technologie kann Metalle bestimmter Größen erkennen und die dahinter stehende künstliche Intelligenz (KI) lange Waffen und Messer scannen und somit feststellen, ob es sich um eine Bedrohung handelt.

Sobald eine Bedrohung erkannt wurde, wird entweder eine im Poller installierte Kamera oder eine Videoüberwachung in der Nähe aktiviert und Alarm ausgelöst und gleichzeitig geprüft, dass die Person nicht jemand ist, der in diesem Bereich rechtmäßig eine Waffe tragen darf wie beispielsweise ein Polizist. Innerhalb von Millisekunden gibt das System dann einen Alarm an die Laptops oder Smartphones der Sicherheitskräfte vor Ort oder an die Polizei aus, die dann sofort eingreifen können.

Quelle: First Responder

Das sind alles Attribute, die eine schnelle Marktdurchdringung von First Responder begünstigen sollten!

Erste Produktverkäufe noch in 2020 !?!

Während bis dato bereits die Theorie genial und fast revolutionär anmutet und die Fachwelt begeistert ist, erfährt das Ganze durch die vor ein paar Tagen nun vom Unternehmen veröffentlichte Pressemitteilung noch eine enorme Steigerung!

Das Unternehmen gab nämlich bekannt, dass es trotz der Herausforderungen durch die Corona-Pandemie voll auf Kurs geblieben ist und die Alpha-Release seiner Sentinel-Produktsuite und der damit verbundenen Services bereits vor Ende 2020 erfolgen wird!!!

Dieses Alpha-Release ist das sogenannte Minimum Viable Product, das nötig ist, damit das Unternehmen erste Erträge durch den Verkauf eines Produkts oder einer Dienstleistung erzielt. Das Unternehmen geht davon aus, dass das bereits vor Ende 2020 der Fall sein wird!

Hier geht’s zur Pressemitteilung: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/12977281-unternehmens-updat ...

Viel Aufmerksamkeit auf Fachmessen und erste vielversprechende Vertriebsvereinbarungen!

Wie viel Zuspruch und Interesse das Unternehmen in letzter Zeit bereits erzeugt hat, wird u.a. durch diese Fakten belegt:

November 2019: Mitglieder der Unternehmensleitung des Unternehmens nahmen an der Milipol, einer Messe und Konferenz für innere und öffentliche Sicherheit in Paris , teil. Dort führte ein Attrappen-Poller, anhand dem gezeigt wurde, wie WiFi für die Erkennung verdeckter Waffen genutzt werden kann, dazu, dass die Kontaktdaten von 100 potenziellen Wiederverkäufern, Sicherheitsagenturen, Regierungs-angehörigen und Technologiepartnern , die weitere Informationen über die Produktentwicklung und -verfügbarkeit wünschen, aufgenommen wurden.

Dezember 2019: Mitglieder der Unternehmensleitung nahmen an der International Security Exposition (ISE), einer Messe und Konferenz für innere und öffentliche Sicherheit in London teil. Auf der Messe präsentierte das Unternehmen einen Alpha 1 (A1)-Prototyp für die Desktop-Metalldetektion. Die A1-Demonstration bestand aus zwei kleinen Detektionspfosten auf einer Tischplatte mit Abstand dazwischen. Eine Tüte mit einem Metallgegenstand wurde zwischen die A1-Pfosten gelegt und zeigte, dass die Informationen des WiFi-Übertragungskanals benutzt werden können, um anzuzeigen, dass sich in der Tüte Metall befindet. Die A1-Einheit war ein bedeutender Schritt vorwärts für die kommerzielle und technologische Entwicklung des Unternehmens, da potenzielle Kunden erstmalig die WiFi-Detektionstechnik in einer potenziellen Produktform sehen konnten. Auf der ISE nahm das Unternehmen die Daten von weiteren rund 100 Kontaktpersonen auf, darunter potenzielle Wiederverkäufer, Sicherheitsagenturen sowie Regierungs- und Technologiepartner.

März 2020: Demonstration der weltweit ersten WiFi-basierten Metalldetektionstechnologie (Walk-Through Detection) Alpha 2 (A2) (den WiFi Sensor) auf der Security & Policing 2020-Konferenz in Farnborough, UK. Es wurde ein Echtzeitvideo veröffentlicht, das die frühen Fähigkeiten des A2 WiFi-Sensors zeigt.

Ansehen kann man es sich unter: https://vimeo.com/395790318

April 2020: Exklusive Wiederverkäufer- und strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Sabre Global UK Ltd. für den britischen Markt . Wenn Sabre UK die nötigen Verkaufsziele erreicht, um seine exklusiven Vertriebsrechte in Großbritannien gemäß der Vereinbarung zu bewahren, könnte der Vertrag für das Unternehmen Erlöse von mehr als 11 Mio. $ bis Ende 2022 einbringen . Die Bruttomarge würde bis zu rund 50% pro Einheit betragen, sobald die Lieferkette und die Herstellung in vollem Gange sind.

Juli 2020: Abschluss eines zweiten großen exklusiven Wiederverkäufer- und strategischen Partnerschaftsvertrags mit Falcon Eye Drones & Ariel Photography LLC über den Vertrieb der Sentinel WiFi-Einheiten für die Detektion von versteckten Waffen in den Mitgliedsstaaten des Golfkooperationsrates (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate) (die GCC) ab. Wenn Falcon Eye die Verkaufsziele erfüllt, die nötig sind, um weiterhin die exklusiven Vertriebsrechte in den GCC laut der Vereinbarung zu bewahren, könnte der Vertrag dem Unternehmen bis zum Ende 2022 Erlöse von über 10,6 Mio. $ einbringen. Die Bruttomarge würde bis zu rund 50% pro Einheit betragen, sobald die Lieferkette und die Herstellung in vollem Gange sind.

September 2020: Das Unternehmen liefert einen A3-Prototyp des Sentinel WiFi-Sensors und einen A1-Prototyp des Sentinel Vision-AI-Kamerasensors an Sabre UK und begann mit Feldtests des Sentinel TMS.

Ein Video, das den aktuellen Zustand der Sentinel-Produktsuite und der damit verbundenen Services zeigt, wurde in Echtzeit aufgenommen und kann hier angeschaut werden: https://vimeo.com/454523409

Wie Sie sehen, gibt das Unternehmen Vollgas an allen Fronten!

Technologie adressiert Multimilliardenmarkt

Ein WiFi-basiertes System zur Aufspürung verdeckter Waffen stellt eine riesige weltweite Marktchance dar. Denn das Sicherheitspersonal kann dadurch hocheffizient Bedrohungen durch Massenmörder und Terrorismus, die sogenannte „weiche Ziele“ wie Schulen, Kirchen, Theater, Sportstadien und Einkaufszentren im Visier haben, vorhersehen und rechtzeitig darauf reagieren.

Das Produkt dürfte gemäß unseren Recherchen einen erheblichen Anteil am Multimilliarden-Markt für die bereits existierenden Sicherheitslösungen einnehmen, der bis 2022 voraussichtlich 532 Milliarden US-Dollar erreichen wird! (Quelle: https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/public-safety-securit ...).

Davon beträgt allein der Markt für die Millimeter Wave Technologie, auf den First Responder abzielt, rund 8,7 Mrd. Dollar (Quelle: https://www.grandviewresearch.com/press‐release/global‐millimeter� ... )

Die Technologie kann zudem in allen Bereichen des globalen Marktes für Waffenerkennungssysteme eingesetzt werden, u.a. in der Luftfahrt, im Straßenverkehr, der Schifffahrt, in der Peripherie von Gebäuden und vor allem an öffentlichen Veranstaltungsorten. Wie Sie sehen, den Anwendungsmöglichkeiten sind hier fast keine Grenzen gesetzt!

Der Attentäter in Las Vegas hatte mehrere Taschen mit langen Waffen ins Hotel mitgebracht. Die Technologie von First Responder hätte möglicherweise verhindern können, dass diese Waffen in einer Tasche versteckt überhaupt in das Hotel gelangt wären, von wo das Massaker ausgeführt wurde! Und hätte somit 58 Menschenleben retten können!

Die Detektoren erkennen zudem auch große Messer, wie sie bei mehreren Terroranschlägen in London in der jüngeren Vergangenheit zum Einsatz gekommen sind.

Warum uns die Aktie von First Responder (WKN: A2PX7Q) so gut gefällt, wird aus den Investment-Highlights mehr als ersichtlich:

Game Changer auf dem Markt für Sicherheitstechnik

Bahnbrechende Technologie ermöglicht es versteckte Waffen rechtzeitig zu erkennen und Anschläge somit zu verhindern und zu entschärfen.

Das zum Patent angemeldete WiFi-basierte Metalldetektionssystem ist schneller, einfacher einzusetzen und sicherer als bereits vorhandene MMW-Technologie.

System ist kostengünstiger in der Bereitstellung als alternative Technologien.

Multimilliarden-Markt für Sicherheitslösungen, der bis 2022 voraussichtlich ein Marktvolumen von 532 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

Hohe M&A Tätigkeit im Bereich der Sicherheitstechnik.

Bereits erste Produktverkäufe in 2020 angepeilt.

Bewährtes und erfahrenes Management-Team mit exzellenten Kontakten zu relevanten Entscheidungsträgern wie Sicherheitsbehörden, u.a. zum FBI und zum französischen Militär

Niedrige Anzahl an ausstehenden Aktien.

Fazit:

First Responder Technologies Inc. (ISIN: CA33618F1018; WKN: A2PX7Q) hat in den letzten Monaten riesige operative Fortschritte erzielt, das Produkt zur Marktreife gebracht und bereits erste erfolgsversprechende Vertriebsvereinbarungen geschlossen! Sollte das Unternehmen nur einen kleinen Teil des prognostizierten Marktvolumens einnehmen, sollte sich unseres Erachtens der Aktienkurs vervielfachen!

Bedenken Sie auch: allein in Kanada, dem Hauptsitz von First Responder, wurden in den letzten Jahren eine Reihe von Unternehmen für Sicherheitstechnik mit hohen Prämien übernommen, darunter Avigilon Corporation, die von keinem geringeren als Motorola für 1,1 Mrd. CAD geschluckt wurden. Weitere Übernahmen betrafen AlarmForce Industries Inc. (für 157 Mio. CAD) und Morpho Detection International Inc. (für 710 Mio. CAD). Dabei wurden bis zu 4fache Umsätze gezahlt!

Vergleichen Sie hierzu bitte die geradezu winzige Marktkapitalisierung von First Responder mit aktuell 7 Mio. CAD und malen Sie sich aus, was passiert, wenn ein Großer auf das Unternehmen aufmerksam wird und anklopft.

Herzlichst,

Ihr Team von Aktienexplorer

