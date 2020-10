Andersen Global initiiert Expansion auf U.S.-Jungferninseln

Im Rahmen seiner Expansion in die Karibik gibt Andersen Global seinen Markteintritt auf den US-Jungferninseln (U.S. Virgin Islands, USVI) durch eine Kooperationsvereinbarung mit der Anwaltskanzlei Marjorie Rawls Roberts, P.C. bekannt, wodurch die zentrale Abdeckung der Organisation in der Region ausgeweitet wird.

Die 1999 gegründete Kanzlei Marjorie Rawls Roberts, P.C. verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vertretung von Unternehmen und Einzelpersonen in Steuerangelegenheiten und Handelstransaktionen, in der Praxis für Privatkunden, Trusts und Nachlässe, in der gezielten Beantragung und Beratung von Wirtschaftsanreizen, in Immobilienangelegenheiten und in Steuerstreitigkeiten in den USA, international sowie auf den US-Jungferninseln. Die Anwälte der Kanzlei betreuen eine Reihe von nationalen und internationalen Kunden, darunter Hotels und tourismusbezogene Unternehmen, Dienstleistungsunternehmen, Familienbetriebe, Technologieunternehmen und Raffinerien. Die Kanzlei wird von der Gründerin und geschäftsführenden Partnerin Marjorie (Jorie) Rawls Roberts geleitet. Jorie war zuvor mit der Firma Gibson, Dunn & Crutcher in ihren Büros in London und Washington, D.C. verbunden und war beratende Anwältin im Büro für Steuerpolitik des US-Finanzministeriums. Sie war außerdem Chefsyndikus des Virgin Islands Bureau of Internal Revenue und Chefsyndikus einer Hedgefonds-Verwaltungsgesellschaft.