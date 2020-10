Foto: Einkaufsregal in einem Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Foto: Einkaufsregal in einem Supermarkt, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV) fordert ein umfassendes Verbot für Schadstoffe in Lebensmittelverpackungen sowie in Ess- und Kochgeschirr. "Krebserregende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsschädigende Stoffe haben in Lebensmittelverpackungen nichts zu suchen. Die Politik muss hier dringend handeln und für solche Stoffgruppen klare Verbote aussprechen", sagte VZBV-Vorstand Klaus Müller den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben).