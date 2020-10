Eine weltweit erste Studie zum direkten Geldtransfer zeigt vielversprechende Ergebnisse für Menschen, die kürzlich obdachlos wurden

„Foundations for Social Change" zeigt, dass ein einmaliger Pauschalbetrag von 7.500 US-Dollar zu messbaren laufenden Verbesserungen führt

VANCOUVER, BC, 6. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Foundations for Social Change (FSC), eine in Vancouver ansässige Wohltätigkeitsorganisation, schloss kürzlich in Partnerschaft mit der University of British Columbia ein interessantes Studien- und Sozialprogramm ab. Als weltweite Premiere bot das New Leaf-Projekt einen einmaligen Pauschalbetrag in Höhe von 7.500 US-Dollar für 50 Menschen, die vor kurzem obdachlos geworden waren. Die Empfänger konnten dabei selbst wählen, wie sie die Gelder am besten ausgeben wollten. Die Forscher folgten auch einer Kontrollgruppe von Obdachlosen, die keine Barauszahlung erhielten. Vorläufige Ergebnisse zeigen, dass diejenigen, die die direkte Barauszahlung erhielten, im Durchschnitt schneller in stabile Wohnungen zogen, während der zwölfmonatigen Nachbeobachtungszeit ein gewisses Maß an finanzieller Sicherheit und Stabilität aufrechterhielten und ihre Ausgaben für Lebensmittel, Kleidung und Miete erhöhten. Indem die 50 Empfänger von Barauszahlungen in die Lage versetzt wurden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen und schneller in eine Wohnung zu ziehen, haben die 50 Empfänger von Barauszahlungen Platz in den Obdachlosenunterkünften geschaffen und dem System im Laufe des Jahres 8.100 US-Dollar pro Person erspart (bei einer Gesamteinsparung von 405.000 US-Dollar).