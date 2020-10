Agendia, HiSS Diagnostics und PathoNext bieten Brustkrebspatientinnen in Deutschland lokale Tests mit MammaPrint und BluePrint an

IRVINE, Kalifornien, 7. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Agendia Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Präzisionsonkologie für Brustkrebs, gibt heute die Verfügbarkeit lokaler Tests mit seinem CE-gekennzeichneten MammaPrint und BluePrint Kit zur Ermittlung des Metastasierungsrisikos und der molekularen Subtypisierung bei frühem Brustkrebs bekannt. Die Tests werden vom PathoNext-Labor in Leipzig angeboten. Somit werden Brustkrebspatientinnen in Deutschland in Zukunft im eigenen Land Zugang zu einem hochmodernen Genomic Profiling haben.

Der Trend zur Präzisionsonkologie sorgt dafür, dass mehr Ärzte denn je zuvor genomische Tests in ihre routinemäßige klinische Praxis integrieren. Diese wichtigen Informationen helfen ihnen, das Behandlungsschema ihrer Patientinnen fundiert individuell zu bestimmen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.

MammaPrint analysiert 70 Gene, die am stärksten mit dem Wiederauftreten von Brustkrebs assoziiert sind, um ein binäres Low Risk- oder High Risk-Ergebnis eines Krebsrezidivs zu erhalten, während BluePrint 80 Gene analysiert, die den Brustkrebs einer Patientin in funktionelle molekulare Subtypen einteilen. Diese Tests wurden in der Vergangenheit im Labor von Agendia in Irvine, Kalifornien durchgeführt, und dieser zentralisierte Testdienst wird auch weiterhin angeboten.

Immer mehr Länder fordern jedoch für die Erstattung der Testkosten die Durchführung lokaler Tests. Um dem spezifischen Bedarf an Tests in anderen Ländern außerhalb des Einzugsgebiets des Zentrallabors von Agendia gerecht zu werden, wurde das NGS-basierte MammaPrint BluePrint Kit für Brustkrebsrezidive und die molekulare Subtypisierung entwickelt. Dieses CE-gekennzeichnete Kit ist eine auf RNA-Sequenzierung basierende Version des bestehenden Microarray-basierten MammaPrint- und BluePrint-Tests. Die analytische und klinische Validität des NGS-Kits wurde nachgewiesen und in Fachzeitschriften mit Peer-Review veröffentlicht.

PathoNext wird in Partnerschaft mit Agendia die Tests in Deutschland durchführen und mit HiSS, dem Vertriebspartner von Agendia in Deutschland, zusammenarbeiten. PathoNext wird seine bestehende Infrastruktur nutzen, um MammaPrint und BluePrint in eigenen Labors durchzuführen, wobei NGS-Instrumente zur Analyse von Patientinnenproben verwendet werden. HiSS deckt ein breites Spektrum von Fachgebieten ab, darunter Onkologie und Zellbiologie. Beide Unternehmen werden zusammenarbeiten, um Patientinnen in Deutschland Zugang zu MammaPrint und BluePrint Tests zu ermöglichen.