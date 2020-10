ZeroFOX übernimmt Cyveillance und stärkt globale Marktführerschaft bei Digital Risk Protection

ZeroFOX, das weltweit führende Unternehmen im Bereich der Digital Risk Protection, hat den Geschäftsbereich Cyveillance von LookingGlass Cyber Solutions, Inc, erworben. Das Cyveillance-Team verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Bereitstellung umfassender Bedrohungsaufklärungsdienste und schützt Marken, Führungskräfte und Daten der weltweit größten und renommiertesten Unternehmen aus den Branchen Finanzdienstleistungen und Energie sowie Organisationen des öffentlichen Sektors. Die Kombination der auf künstlicher Intelligenz basierenden ZeroFOX Digital Risk Protection-Plattform mit dem umfangreichen Data-Lake aus Bedrohungsinformationen und den humanen Dark-Web-Intelligence-Fähigkeiten positioniert ZeroFOX als weltweit führenden Anbieter von Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken, die automatisierte Schutzmaßnahmen mit Bedrohungsaufklärung für Organisationen jeder Größe verbindet.

„Unser Zusammenschluss mit dem Cyveillance-Team ist Teil unserer strategischen Vision, unsere Marktstellung als weltweit führender Anbieter im Bereich Digital Risk Protection weiter auszubauen“, so James C. Foster, CEO bei ZeroFOX. „Im Zuge der Übernahme von Cyveillance verbreitern wir unser DRP-Serviceportfolio und unsere Fähigkeiten bei der Aufklärung von Bedrohungen, indem wir unsere renommierten KI-Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Beseitigung von Sicherheitsproblemen ergänzen, um so den gesamten Lebenszyklus digitaler Bedrohungen abzudecken. Unser gemeinsamer Kundenstamm und mehr als 400 Mitarbeiter machen uns zum größten und bewährtesten Anbieter von Lösungen zum Schutz vor digitalen Risiken, der den Anforderungen der weltweit bekanntesten Marken gerecht wird.

Heutige Unternehmen müssen sich in einer Welt bewähren, die einen Digital-First-Ansatz verlangt. Der dramatische Wandel schafft einen globalen digitalen Fußabdruck und Angriffsfläche in sozialen Medien, mobilen Anwendungen, Websites und anderen externen digitalen Plattformen. Diese ungeschützte öffentliche Angriffsfläche setzt Organisationen und ihre Communitys der Gefahr von gezielten Cyberangriffen, Datenverlusten, Phishing-Betrügereien, Richtlinienverstößen und Kontoübernahmen aus.

„Die Cyberplattform von ZeroFOX, die auf künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen basiert, ist wirklich beeindruckend. Es war uns klar, dass diese beiden Unternehmen zusammengehören, um über Nacht einen Maßstab zu erreichen, der nun unseren Kunden zugute kommen wird“, berichtet Gilman Louie, Mitbegründer von Alsop Louie und Executive Chairman von LookingGlass Cyber Solutions. „Dank der Kombination der umfangreichen Cyveillance-Daten mit der menschlichen und künstlichen Intelligenz und Kompetenz werden unsere Kunden nun in der Lage sein, die wachsenden digitalen Bedrohungen zu bekämpfen und sichere digitale Erfahrungen bereitzustellen. Dieses neue leistungsstarke Unternehmen wird seinen Kunden helfen, ein völlig neues Schutzniveau zu verwirklichen, das in der Branche einzigartig ist. Foster hat ein herausragendes Team aufgebaut, und ich freue mich darauf, mit ihm und dem ZeroFOX-Vorstand zusammenzuarbeiten.“ Louie ist Beauftragter der Nationalen Sicherheitskommission der USA für künstliche Intelligenz und Vorsitzender der Federation of American Scientists.