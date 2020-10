WIESBADEN (dpa-AFX) - Der "Wiesbadener Kurier" zu Biontech:

"Die Zulassung kann von den Arzneimittelbehörden bereits erteilt werden, wenn noch nicht alle Daten und Ergebnisse der klinischen Tests am Menschen vorliegen, die unter normalen Umständen für eine Genehmigung erforderlich wären. Zwei anerkannte US-Experten betonen, dass es schon eines echten Vertrauensvorschusses bedürfe, Hunderte Millionen Menschen auf der Basis derart begrenzter Daten zu impfen. Sie haben recht. Doch was ist die Alternative? Ob man diesen Vertrauensvorschuss geben will, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um die Gesundheit. Die eigene und die anderer."