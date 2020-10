Grüne wollen besseren Schutz vor Unfällen mit Lastwagen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen wollen Radfahrer und Fußgänger besser vor Unfällen mit Lastwagen schützen. Die Bundestagsfraktion spricht sich für Verkehrssicherheitszonen in Städten aus, in die nur noch Lastwagen mit einem Abbiegeassistenten fahren dürfen. Der Grünen-Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Die Unfallgefahr hat sich in den letzten Jahren weiter verschärft. Auch in diesem Jahr sind bereits viele zu Fuß Gehende und Radfahrende durch abbiegende Lkw getötet oder schwer verletzt worden. Das ist nicht länger hinnehmbar."

Wenn meist erhöht sitzende Lkw-Fahrer Radler oder Fußgänger im toten Winkel übersehen, die sich neben ihrem Fahrzeug befinden, kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Abbiegeassistenten können Warnsignale aussenden oder automatisch bremsen. Eine verpflichtende Einführung der Systeme gibt es nicht.